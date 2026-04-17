Financiamiento Universitario: el Gobierno presentó un recurso ante la Corte Suprema

Protesta gremial de la Universidad Tecnológica Nacional contra el desfinanciamiento universitario. Financiamiento Universitario: reclaman el pago del Gobierno.

Las idas y vueltas de la La Ley de Financiamiento Universitario

La Ley de Financiamiento Universitario 27.795 fue aprobada por el Congreso de la Nación el 2 de octubre de 2025, posteriormente vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada en ambas Cámaras con los dos tercios de los votos requeridos.

Ante el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo y la presentación de una medida cautelar de la Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Justicia ordenó al Gobierno Nacional cumplir de forma inmediata con los fondos para las universidades.

El fallo del juez Martín Cormick fue respaldado por La Cámara Contencioso Administrativo Federal, que rechazó los recursos presentados por el Gobierno.

De esta forma, el Gobierno Nacional deberá aplicar de manera “inmediata” la Ley 27.795, de Financiamiento Universitario, que se había aprobado en el Congreso.

En la misma línea, también se desde la comunidad universitaria se exigió la recomposición salarial docente y no docente, desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025 junto a la actualización de las becas.