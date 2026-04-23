Piden archivar la denuncia por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión oficial

imagen El pedido en favor de la esposa de Manuel Adorni.

En medio de esta situación el Poder Ejecutivo dispuso una profunda reestructuración en la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el objetivo de centralizar la comunicación institucional y optimizar el funcionamiento de diversas secretarías estratégicas.

La medida, formalizada este jueves a través del Decreto 269/2026 publicado en el Boletín Oficial, redefine el organigrama interno y transfiere áreas clave que anteriormente dependían de la Secretaría General de la Presidencia.

Uno de los movimientos más significativos es el traspaso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos desde la órbita de Karina Milei hacia la Jefatura de Gabinete, bajo el mando de Manuel Adorni. con lo que se busca consolidar la gestión legal y administrativa en una sola estructura, reforzando el control sobre los procesos internos y la relación con la prensa.