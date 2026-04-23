Piden archivar la denuncia por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión oficial

La fiscal federal Alejandra Mangano lo solicitó al juez Daniel Rafecas, al considerar que no se configuran delitos y que el uso del avión resultó razonable.
La fiscal federal Alejandra Mangano solicitó al juez Daniel Rafecas el archivo de la denuncia por el viaje a los Estados Unidos de la esposa de Manuel Adorni, Bettina Julieta Angeleti, en el avión presidencial, al no advertir la configuración de delito alguno.
Según surge de la presentación, a partir de informes de la Secretaría General de la Presidencia y de la Jefatura de Gabinete sobre la aeronave y los gastos del viaje, no se verifican los extremos previstos en el artículo 260 del Código Penal ni en otras figuras del Capítulo VII.
Por su parte, el análisis del número de integrantes de la comitiva oficial en relación con la capacidad del avión Boeing 757-200, con 39 plazas, indica que la invitación a Bettina Julieta Angeleti se encuadra en un uso razonable de las facultades discrecionales de la Presidencia.
El dictamen también señala que la decisión carece de entidad para configurar los delitos denunciados, dado que no implicó erogación presupuestaria particular o extraordinaria y que existían más de diez plazas disponibles en cada tramo aéreo entre el 6 y el 11 de marzo.
En medio de esta situación el Poder Ejecutivo dispuso una profunda reestructuración en la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el objetivo de centralizar la comunicación institucional y optimizar el funcionamiento de diversas secretarías estratégicas.
La medida, formalizada este jueves a través del Decreto 269/2026 publicado en el Boletín Oficial, redefine el organigrama interno y transfiere áreas clave que anteriormente dependían de la Secretaría General de la Presidencia.
Uno de los movimientos más significativos es el traspaso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos desde la órbita de Karina Milei hacia la Jefatura de Gabinete, bajo el mando de Manuel Adorni. con lo que se busca consolidar la gestión legal y administrativa en una sola estructura, reforzando el control sobre los procesos internos y la relación con la prensa.
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