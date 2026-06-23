Bullrich canceló el informe de gestión de Adorni

La decisión fue adoptada por la presidenta del bloque de la LLA. "No tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo", dijo.
El oficialismo decidió cancelar el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Senado previsto para el jueves 2 de julio, ya que "no hay predisposición" de los bloques opositores y dialoguistas para escuchar al cuestionado funcionario.
La imprevista decisión generó suspechas porque fue el propio Adorni el que, hace tan solo 12 días, el 11 de junio, anunció por redes sociales que iría al Senado a responder preguntas.
La presidente del bloque de LLA, Patricia Bulrrich, informó a los medios acreditados en el Congreso que decidió tomar esa medida para evitar que ese informe de gestión se convierta en una interpelación de ocho horas y reveló que en el Gobierno están de acuerdo con su resolución.
Subrayó que "no tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público; además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de Gabinete".
Por el lado de la senadora explican que fue ella quien le pidió a Adorni que no fuera al Senado porque “no tiene sentido que se exponga a una carnicería”.
Por su parte, quienes rodean al funcionario argumentan que fueron los legisladores de la oposición los que le pidieron que no asista: ”Manuel no cancela nada, está siempre a disposición. Son ellos los que no lo quieren escuchar, pero cuando lo soliciten, va a estar“, remarcaron.
En tanto, la Libertad Avanza estaba logrando firmar hoy un nuevo acta de Labor para la sesión de este jueves donde solo se podrá tratar la interpelación si los opositores consiguen los dos tercios, en lugar de una mayoría absoluta como se había establecido la semana pasada.
comentar