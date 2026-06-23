Bullrich canceló el informe de gestión de Adorni

Por el lado de la senadora explican que fue ella quien le pidió a Adorni que no fuera al Senado porque “no tiene sentido que se exponga a una carnicería”.

Por su parte, quienes rodean al funcionario argumentan que fueron los legisladores de la oposición los que le pidieron que no asista: ”Manuel no cancela nada, está siempre a disposición. Son ellos los que no lo quieren escuchar, pero cuando lo soliciten, va a estar“, remarcaron.

En tanto, la Libertad Avanza estaba logrando firmar hoy un nuevo acta de Labor para la sesión de este jueves donde solo se podrá tratar la interpelación si los opositores consiguen los dos tercios, en lugar de una mayoría absoluta como se había establecido la semana pasada.