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Espert fue citado a indagatoria por la causa de presunto lavado de dinero

La audiencia tendrá lugar el próximo martes y también fue citado a declarar como imputado el contador Mariano Cosentino en una causa en la que se investiga los lazos del legislador con Federico "Fred" Machado

El ex diputado libertario José Luis Espert fue citado a prestar declaración indagatoria para la semana próxima por el juez federal Lino Mirabelli, en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero.

La citación se produjo luego del pedido que realizó días atrás el fiscal federal Fernando Domínguez. La audiencia tendrá lugar el próximo martes y también fue citado a declarar su contador, Mariano Cosentino.

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En esta causa, se investigan los nexos financieros entre el ex diputado libertario y el empresario aeronáutico Federico 'Fred' Machado, quien fue extraditado y condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos vinculados al narcotráfico.

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El residente Milei y el diputado José Luis Espert.

El residente Milei y el diputado José Luis Espert.

El punto de partida para esta investigación, de acuerdo a lo que considera la fiscalía, se centra en un depósito de 200.000 dólares que recibió Espert por parte de Machado, sin embargo, el ex legislador aseguró que se debía a un contrato de asesoría minera en Guatemala.

Posteriormente, la Justicia consideró que el documento presentado era falso y que se pretendió utilizar para blanquear dinero obtenido de manera ilegítima, ya que Espert nunca viajó a dicho país y que las minas a las que se refería no estaban operativas.

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En la misma línea, la fiscalía sostiene que el ex diputado habría usado esos fondos presuntamente ilícitos para comprar autos de alta gama e integrar pagos en un fideicomiso inmobiliario.

Actualmente, el ex candidato de La Libertad Avanza (LLA) mantiene la prohibición de innovar, además de tener congelado el total de sus bienes y sus cuentas financieras de forma preventiva.

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