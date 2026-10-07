Caen las acciones argentinas y el riesgo país retoma la senda alcista y se acerca a los 600 puntos

Caen las acciones

En el mercado bursátil, las acciones argentinas que operan en Nueva York arrojaban números rojos.

Los retrocesos eran encabezados por los ADRs de Banco Macro, con caída de 4,4%; seguidos por BBVA y Banco Supervielle, que recortaban 4,1% y 4%, respectivamente.

A nivel local, el índice S&P Merval perdía un 2,1% en pesos y un 1,9% medido en dólares.

En paralelo, el dólar oficial operaba sin cambios a $1540 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, subía $5 y se vendía $1555.

Desde la consultora PPI señalaron que los mercados atravesaban un escenario de mayor tensión, con una caída generalizada de la deuda soberana en dólares. Entre los factores externos que incidieron sobre la jornada mencionaron el repunte del precio internacional del petróleo y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que generan presión sobre los activos de mercados emergentes.

En la misma línea, Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, advirtió que el contexto internacional vuelve a ejercer presión sobre la renta fija argentina en dólares, luego de dos jornadas favorables para los activos locales.

El especialista consideró que el comportamiento reciente estuvo influido, entre otros factores, por el resultado electoral en Brasil y su impacto sobre los mercados regionales, aunque remarcó que las condiciones externas deberán ser seguidas de cerca de cara al escenario económico y financiero de 2027.