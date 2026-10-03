Caputo negó que la economía esté en recesión: "Estamos creciendo menos que antes"

Riesgo país

En ese marco, también se refirió al riesgo país, que cerró la semana en torno a los 650 puntos básicos, su nivel más elevado del año. El ministro recordó que el indicador llegó a ubicarse entre 2.500 y 3.000 puntos y posteriormente cayó hasta la zona de 400, antes del último repunte. Según su interpretación, la reciente suba responde tanto al deterioro de las condiciones financieras internacionales como a la incertidumbre política de cara a las elecciones de 2027.

Sobre ese último punto, Caputo aseguró que entre algunos inversores financieros aparece la preocupación por un eventual cambio de orientación política. El funcionario dijo que personalmente considera muy bajo ese riesgo, pero señaló que su responsabilidad es contemplar las percepciones del mercado y prepararse para distintos escenarios.

El titular del Palacio de Hacienda también enumeró los factores que, según el Gobierno, podrían acelerar nuevamente la actividad. Anunció que durante octubre comenzará la construcción vinculada con 9.000 kilómetros de concesiones viales y sostuvo que ese proceso tendrá un efecto multiplicador sobre otros sectores.

Recuperación del crédito

También depositó expectativas en la recuperación del crédito. Caputo aseguró que la mora comenzó a bajar y destacó el comportamiento reciente de los préstamos y de las ventas de automóviles. “El crédito es el motor del crecimiento en todos lados”, sostuvo.

Otro de los ejes de su balance fue el resultado de la Argentina Week, donde funcionarios nacionales y gobernadores mantuvieron reuniones con empresarios e inversores. Caputo sostuvo que el país volvió a generar confianza para proyectos de largo plazo y destacó anuncios de inversiones por miles de millones de dólares.

Durante la apertura del encuentro, el ministro había asegurado ante los empresarios que la Argentina atraviesa “un punto de inflexión” y reivindicado el equilibrio fiscal y la desaceleración de la inflación como pilares de la política económica. También afirmó que el principal riesgo para los inversores sería “perderse la oportunidad” de ingresar al país.

La participación de los gobernadores

Caputo destacó además la participación de gobernadores en París porque, según explicó, permite transmitir a los inversores una señal de previsibilidad más allá del Gobierno nacional.

En materia de ingresos, aseguró que el salario real mejoró en cuatro de los últimos cinco meses y estimó que esa recuperación continuará si se mantiene el proceso de desinflación. Sobre la pobreza evitó anticipar nuevos datos y reconoció que los niveles continúan siendo altos, aunque reivindicó la evolución registrada desde el comienzo de la gestión.

Finalmente, el ministro resaltó el vínculo con el Fondo Monetario Internacional y calificó como “inédita” la confianza que, según afirmó, existe actualmente entre el organismo y la Argentina. Aseguró que la relación es fluida tanto con la directora gerente, Kristalina Georgieva, como con los equipos técnicos, y cerró su paso por París reafirmando la continuidad del programa económico.