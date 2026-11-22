"Tener un Estado eficiente"

El economista también explicó que su eventual candidatura presidencial busca representar a un sector de la sociedad que considera desencantado con las principales alternativas políticas.

“Eso quiero representar. No es ni la inflación del kirchnerismo ni el empleo precario del mileísmo. Tenemos que poder construir otra cosa”, afirmó.

En ese sentido, defendió la necesidad de contar con un Estado eficiente, capaz de garantizar servicios públicos esenciales en áreas como justicia, seguridad, educación, salud e infraestructura.

Críticas al modelo económico

Lacunza rechazó que su propuesta sea definida como una alternativa de centro y sostuvo que su objetivo es impulsar políticas públicas que permitan mejorar el funcionamiento del Estado sin regresar a experiencias anteriores.

Las críticas del exfuncionario también estuvieron dirigidas al programa económico de Milei, sobre el que expresó preocupación por la evolución de la actividad, la caída de las inversiones y la situación de las reservas internacionales.

“La economía está en recesión. Hace dos trimestres que cae, así que no sé cómo vamos a pasar de recesión al 5% de crecimiento. Y vamos a entrar a un año electoral con reservas escuálidas y un tipo de cambio bajo estrés”, advirtió.

Además, cuestionó el argumento utilizado por el oficialismo para justificar la suspensión de las PASO, vinculado con la posibilidad de que un resultado electoral adverso generara incertidumbre en los mercados.

Para Lacunza, un programa económico debe ser sostenible independientemente de quién gane las elecciones, porque de lo contrario se condiciona el funcionamiento de la democracia.

“El programa económico en una democracia tiene que contemplar la posibilidad de que gane otro”, remarcó. Y agregó que no puede depender exclusivamente de la continuidad del gobierno de turno: “Eso no es democrático”.

El exministro también aseguró que las inversiones vienen registrando caídas durante cinco trimestres consecutivos y cuestionó las previsiones oficiales sobre la evolución del riesgo país.

“Estaba el riesgo país a 400 y se canchereó ahí. Dijeron ‘va a bajar más’. Bueno, se erró en el diagnóstico y ahora va a 850”, expresó, en referencia al incremento del indicador que mide el costo del financiamiento argentino.

No va a haber un colapso

Sin embargo, buscó transmitir tranquilidad respecto de la posibilidad de una crisis económica de mayor magnitud y descartó que el país pueda atravesar un escenario similar al registrado en 2001.

“No va a haber un colapso del tipo hiperinflación, mega devaluación, corralito o default”, aseguró, aunque insistió en que persisten desequilibrios que podrían complicar la recuperación económica.

Por otra parte, se refirió a la inflación de octubre, que alcanzó el 2,2% según el Indec, y reconoció que existe una mayor previsibilidad en los precios respecto de períodos anteriores.

No obstante, advirtió que esa estabilidad relativa no se traduce necesariamente en una mejora del poder adquisitivo de las familias.

“La gente se sorprende menos en la góndola. Los precios son más o menos previsibles, pero cuando llegan a la caja se ve a la gente sacando cosas del changuito porque no le alcanza ni el cash ni lo que tiene en la billetera virtual”, describió.

De esta manera, Lacunza profundizó sus diferencias con el Gobierno y con los sectores del PRO que promueven un acercamiento electoral a Milei, mientras busca posicionarse como una alternativa política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.