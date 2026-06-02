Caso $Libra: denuncian la falta de recursos pone en riesgo la investigación judicial

Los diputados sostuvieron que la falta de recursos compromete la realización de pruebas fundamentales para esclarecer los hechos investigados y remarcaron que ninguna restricción tecnológica o administrativa debería impedir el desarrollo de diligencias relevantes dentro de una investigación judicial.

Por ese motivo, solicitaron que la Procuración General arbitre con carácter urgente los mecanismos necesarios para dotar a la unidad especializada de las herramientas requeridas por el fiscal a cargo del expediente. El objetivo es garantizar la continuidad de las tareas vinculadas al análisis de operaciones con criptomonedas y movimientos financieros digitales.

El reclamo tomó mayor repercusión luego de que Ferraro difundiera la presentación en sus redes sociales. "Si se frena la investigación por falta de recursos, eso es impunidad", afirmó el diputado de la Coalición Cívica al referirse a la situación que atraviesa la causa.

Ferraro consideró inadmisible que una investigación de esta magnitud pueda verse condicionada por carencias operativas. Además, sostuvo que resulta indispensable contar con tecnología adecuada para seguir la ruta del dinero y examinar las billeteras virtuales involucradas en el expediente.

El legislador también destacó que se trata de una causa de alta sensibilidad institucional debido a que involucra al presidente Javier Milei. En ese sentido, afirmó que la falta de medios no puede transformarse en una excusa para paralizar el proceso judicial ni en un obstáculo para determinar responsabilidades.

La investigación sobre $Libra continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, mientras crecen los reclamos para acelerar las medidas de prueba. Desde la oposición advirtieron que garantizar los recursos técnicos necesarios será determinante para evitar demoras y asegurar el avance de una causa que mantiene fuerte impacto político y judicial.