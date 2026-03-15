Caso $LIBRA: diputados vuelven a la carga tras nuevas pruebas

Diputados que integraron la comisión investigadora del Caso $LIBRA expondrán este lunes sobre la incorporación de nueva evidencia en la causa judicial.
La causa vinculada a la criptomoneda $LIBRA volvió a ganar centralidad política luego de que trascendieran nuevas evidencias incorporadas al expediente judicial. En ese contexto, diputados que integraron la comisión investigadora creada en la Cámara baja convocaron a una conferencia de prensa para este lunes a las 16 en el Palacio Legislativo.
Según informaron en la convocatoria difundida este domingo, durante el encuentro los legisladores brindarán detalles sobre las informaciones que tomaron estado público en las últimas horas, explicarán cómo se relacionan con el informe final que el cuerpo presentó en noviembre de 2025 y señalarán cuáles consideran que deberían ser los próximos pasos tanto en el Congreso como en el ámbito judicial.
La decisión de volver a exponer públicamente sobre el caso se conoció tras la difusión de un documento hallado en el teléfono celular del lobista Mauricio Novelli, uno de los principales investigados en el expediente. La anotación fue recuperada por peritos del Ministerio Público Fiscal luego de un intento de borrado y menciona un presunto acuerdo por cinco millones de dólares relacionado con la promoción del criptoactivo.
De acuerdo con copias del material incorporadas a la causa, el denominado “memo” describe un esquema de tres pagos que habrían sido pactados en tokens o en efectivo. El registro menciona un adelanto inicial, un segundo desembolso que estaría vinculado a la publicación de un tuit presidencial y un tercer tramo asociado a la firma de un contrato de asesoría en áreas vinculadas a blockchain e inteligencia artificial.
Las revelaciones también provocaron reacciones políticas en el oficialismo. La diputada Juliana Santillán cuestionó la cobertura mediática del caso y apuntó especialmente contra el Grupo Clarín.
“Lo que estamos viendo estos últimos días no es periodismo, es una ofensiva coordinada”, expresó en redes sociales. En el mismo sentido se pronunció el presidente Javier Milei, quien replicó el mensaje con una breve respuesta: “La mafia mediática. Fin”.
El expediente judicial se originó en febrero de 2025, cuando el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA fue difundido desde las redes sociales oficiales del mandatario. Tras esa publicación, el valor del token registró un fuerte incremento en pocas horas y luego cayó abruptamente, un comportamiento que distintos análisis técnicos consideraron compatible con un esquema de “pump and dump” o “rug pull”, maniobras en las que se infla artificialmente el valor de un activo antes de venderlo masivamente.
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