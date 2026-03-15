Caso $LIBRA: diputados vuelven a la carga tras nuevas pruebas

Las revelaciones también provocaron reacciones políticas en el oficialismo. La diputada Juliana Santillán cuestionó la cobertura mediática del caso y apuntó especialmente contra el Grupo Clarín.

“Lo que estamos viendo estos últimos días no es periodismo, es una ofensiva coordinada”, expresó en redes sociales. En el mismo sentido se pronunció el presidente Javier Milei, quien replicó el mensaje con una breve respuesta: “La mafia mediática. Fin”.

El expediente judicial se originó en febrero de 2025, cuando el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA fue difundido desde las redes sociales oficiales del mandatario. Tras esa publicación, el valor del token registró un fuerte incremento en pocas horas y luego cayó abruptamente, un comportamiento que distintos análisis técnicos consideraron compatible con un esquema de “pump and dump” o “rug pull”, maniobras en las que se infla artificialmente el valor de un activo antes de venderlo masivamente.