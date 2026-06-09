El Gobierno apela a la "teoría del derrame" para llegar a los sectores más postergados

Desde el Banco Central remarcan que la recuperación económica no será homogénea ni inmediata, pero aseguran que el crecimiento de los sectores más dinámicos terminará generando nuevas fuentes de empleo y mayores niveles de actividad en otros rubros. Además, destacan que una eventual recuperación de la inversión privada podría transformarse en un tercer motor para acelerar el proceso.

En relación al consumo, el BCRA proyecta mejoras, pero advierte que el sector privado deberá adaptarse a nuevos escenarios vinculados a los márgenes de ganancia, la rentabilidad y la innovación digital.

En este sentido, puntualizó que con la baja del riesgo país, los retornos se normalizan y ya no será posible sostener los márgenes de ganancia que existían en contextos de mayor inestabilidad afirmando que “el sector privado deberá adaptarse a márgenes que están siendo redefinidos rápidamente”.

Asimismo, planteó que, en un régimen de baja inflación, la rentabilidad dependerá más del volumen de ventas y de la productividad operativa que de la velocidad de remarcación de precio. Por otro lado, el BCRA aseguró que las empresas deberán adecuarse a cambios rápidos en los canales de comercialización para sostener el consumo.

En relación a la variación de los precios, la autoridad monetaria mantiene el optimismo. Tras un mayo que registró un 2,1% en la Ciudad de Buenos Aires y un 2,3% nacional según el REM, se espera que la desinflación continúe.

Las proyecciones indican que el índice podría perforar el piso del 2% en agosto, e incluso algunos consultores privados sugieren que ese hito podría alcanzarse en junio. Este descenso se da luego de superar shocks temporales, como el aumento de combustibles derivado del conflicto en Medio Oriente y subas en el precio de la carne.