Juan Schiaretti pidió la renuncia de Adorni: "Le mintió al pueblo"

El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, acusó al jefe de Gabinete de “mentirle al pueblo argentino” y solicitó al Ejecutivo dejar de “encubrirlo”.
El diputado por Córdoba y ex gobernador Juan Schiaretti dijo que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no puede continuar en su cargo. La reacción se da luego de la declaración jurada de bienes que Adorni presentó y defendió en una entrevista televisiva.
"Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más", escribió Schiaretti en X.
El referente de Provincias Unidas remarcó la gravedad institucional del hecho, recordando que el funcionario se encuentra al frente de "uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional".
En esa misma línea, el dirigente cordobés profundizó sus acusaciones señalando que la falta de veracidad no solo afectó a la opinión pública, sino también a los canales institucionales: “Adorni le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación”.
El mensaje concluyó con una fuerte demanda ética de cara a la gestión pública: “El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras”.
El pedido contó con el respaldo de la senadora Alejandra Vigo y los diputados nacionales Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo, pertenecientes a su mismo espacio político, Provincias Unidas.
Schiaretti se suma a la presión del PRO, la UCR y otros aliados del gobierno del presidente Javier Milei contra Adorni.
El foco del conflicto se encendió luego de que Adorni presentara su informe patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA). El jefe de Gabinete declaró poseer más de 500 mil dólares en ahorros no bancarizados, un volumen de activos que el propio funcionario justificó públicamente como el resultado de tempranas y exitosas inversiones en la criptomoneda Bitcoin, realizadas mucho antes de asumir responsabilidades en la función pública.
Según el relato reciente del ministro, su incursión en el mercado criptográfico comenzó de manera incipiente en 2013 y se consolidó con fuerza durante el año 2014, período en el que afirmó haber colocado cerca de 200 mil dólares, obteniendo posteriormente un rendimiento adicional de 300 mil dólares.
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