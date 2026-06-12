Juan Schiaretti pidió la renuncia de Adorni: "Le mintió al pueblo"

El mensaje concluyó con una fuerte demanda ética de cara a la gestión pública: “El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras”.

El pedido contó con el respaldo de la senadora Alejandra Vigo y los diputados nacionales Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo, pertenecientes a su mismo espacio político, Provincias Unidas.

Schiaretti se suma a la presión del PRO, la UCR y otros aliados del gobierno del presidente Javier Milei contra Adorni.

El foco del conflicto se encendió luego de que Adorni presentara su informe patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA). El jefe de Gabinete declaró poseer más de 500 mil dólares en ahorros no bancarizados, un volumen de activos que el propio funcionario justificó públicamente como el resultado de tempranas y exitosas inversiones en la criptomoneda Bitcoin, realizadas mucho antes de asumir responsabilidades en la función pública.

Según el relato reciente del ministro, su incursión en el mercado criptográfico comenzó de manera incipiente en 2013 y se consolidó con fuerza durante el año 2014, período en el que afirmó haber colocado cerca de 200 mil dólares, obteniendo posteriormente un rendimiento adicional de 300 mil dólares.