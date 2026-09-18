Causa Cuadernos: nuevas imágenes muestran el vestidor de Cristina Kirchner

La cámara recorre además un pasillo que comunica con otro sector del vestidor. Allí aparece un espejo integrado al mobiliario y un pequeño escritorio, sobre el que se encontraban libros, una botella de agua y pañuelos descartables.

La existencia de las puertas blindadas fue mencionada durante el testimonio de Barrales. La Fiscalía busca vincular las características del inmueble con su hipótesis sobre el destino de dinero presuntamente recaudado de empresarios, aunque la presencia de esos accesos de seguridad, por sí sola, no prueba que allí se hayan almacenado fondo