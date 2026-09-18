Causa Cuadernos: nuevas imágenes muestran el vestidor de Cristina Kirchner

Por la Causa Cuadernos apareció un video del allanamiento realizado en 2018 al departamento en Recoleta que muestra al vestidor de la expresidenta.
Un nuevo video del allanamiento realizado en 2018 en el departamento de la expresidenta Cristina Kirchner salió a la luz en el marco del juicio por la causa Cuadernos. Las imágenes muestran el momento en que efectivos de la Policía Federal ingresan al vestidor de la propiedad ubicada en la zona de Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta.
El procedimiento se realizó el 23 de agosto de 2018 por orden del entonces juez federal Claudio Bonadio. El registro fue exhibido durante el juicio oral, a pedido de la Fiscalía y en el marco de la declaración del comisario Juan Carlos Barrales, quien estuvo a cargo del operativo. La defensa de Kirchner cuestionó la reproducción de las imágenes por considerar que exponían aspectos de su intimidad.
El nuevo material permite observar un vestidor situado junto al dormitorio principal y cuyo acceso estaba protegido por una puerta blindada. En la filmación aparecen distintos sectores destinados a guardar ropa, calzado y accesorios.
Los armarios, enfrentados y de piso a techo, contienen abrigos, camisas y zapatos. También se observa un importante número de carteras distribuidas sobre muebles de madera oscura.
La cámara recorre además un pasillo que comunica con otro sector del vestidor. Allí aparece un espejo integrado al mobiliario y un pequeño escritorio, sobre el que se encontraban libros, una botella de agua y pañuelos descartables.
La existencia de las puertas blindadas fue mencionada durante el testimonio de Barrales. La Fiscalía busca vincular las características del inmueble con su hipótesis sobre el destino de dinero presuntamente recaudado de empresarios, aunque la presencia de esos accesos de seguridad, por sí sola, no prueba que allí se hayan almacenado fondo
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