El peronismo federal se reúne en Parque Norte de cara a las elecciones 2027

Bajo la premisa “PRIMERO LAS IDEAS”, sumó: “Desde abajo, con impronta federal y apertura real: un espacio de debate sobre las ideas que puedan ser el punto de partida de una alternativa nacional que recupere la representación de las mayorías”.

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Hoy más que nunca tenemos el deber de aportar en la… pic.twitter.com/FngXVuFrq2 — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) April 27, 2026

Grandes ausentes en el encuentro del peronismo federal

Son parte de la iniciativa los diputados nacionales Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires), Guillermo Michel (Entre Ríos) y Emir Félix (Mendoza), el intendente de Pilar Federico Achaval, el titular de la AGN y apoderado del PJ Juan Manuel Olmos, el senador nacional Marcelo Lewandowski (Santa Fe), el intendente de Río Grande Martín Pérez, entre otros.

El dato más llamativo es que se evitó convocar a todos aquellos que “expresaron sus deseos de ser candidatos o ya se inclinaron por alguno”.

De esta forma, no estarán referentes del kirchnerismo, ni de Axel Kicillof. Además, no llamaron al Frente Renovador a este encuentro.

Tampoco estarán el sanjuanino Sergio Uñac, el santiagueño Gerardo Zamora ni el riojano Ricardo Quintela. “Ya nos comunicamos con ellos para expresarles por qué era preferible que no estén el viernes: queremos discutir ideas y que no se interprete que estamos impulsando a un candidato”, expresaron.