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El peronismo federal se reúne en Parque Norte de cara a las elecciones 2027

Sin referentes del kirchnerismo, de Axel Kicillof y del Frente Reovador, mil dirigentes de distintos puntos del país comienzan a definir una estrategia común.

De cara a las elecciones presidenciales de 2027, unos mil dirigentes del peronismo federal se reunirán este viernes 1 de mayo en Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, para planificar una estrategia. La convocatoria tiene una impronta federal, ya que se plantean los organizadores ir “de la periferia al centro”.

De esta forma, promueven darle mayor importancia a lo territorial; a los intendentes y a los PJ de las provincias para evitar la interna entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof que se desarrolla en el AMBA.

“El peronismo siempre fue protagonista de los procesos de reconstrucción económica y social de la Argentina, después de los gobiernos que han pensado un país para pocos perjudicando la vida de millones de argentinos. Hoy más que nunca tenemos el deber de aportar en la construcción de una alternativa nacional”, escribió.

Bajo la premisa “PRIMERO LAS IDEAS”, sumó: “Desde abajo, con impronta federal y apertura real: un espacio de debate sobre las ideas que puedan ser el punto de partida de una alternativa nacional que recupere la representación de las mayorías”.

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Grandes ausentes en el encuentro del peronismo federal

Son parte de la iniciativa los diputados nacionales Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires), Guillermo Michel (Entre Ríos) y Emir Félix (Mendoza), el intendente de Pilar Federico Achaval, el titular de la AGN y apoderado del PJ Juan Manuel Olmos, el senador nacional Marcelo Lewandowski (Santa Fe), el intendente de Río Grande Martín Pérez, entre otros.

El dato más llamativo es que se evitó convocar a todos aquellos que “expresaron sus deseos de ser candidatos o ya se inclinaron por alguno”.

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De esta forma, no estarán referentes del kirchnerismo, ni de Axel Kicillof. Además, no llamaron al Frente Renovador a este encuentro.

Tampoco estarán el sanjuanino Sergio Uñac, el santiagueño Gerardo Zamora ni el riojano Ricardo Quintela. “Ya nos comunicamos con ellos para expresarles por qué era preferible que no estén el viernes: queremos discutir ideas y que no se interprete que estamos impulsando a un candidato”, expresaron.

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