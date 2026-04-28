Los niveles de aprobación de Javier Milei caen al punto más bajo de su gestión

El relevamiento realizado por Synopsis destacó además que la desocupación y la corrupción son las principales preocupaciones de los argentinos
La tendencia declinante de la aprobación del gobierno se profundizó durante abril y llegó a la evaluación de desempeño al peor momento de todo el ciclo de Javier Milei por lo que la imagen negativa volvió a subir y llegó su máximo de 59,6% al tiempo que la imagen positiva descendió al 30,2%, también el escalón más bajo de todo el ciclo, destacó un informe de la consultora Synopsis.
En términos comparativos, la fuerte caída en la valoración del gobierno de Javier Milei de abril lo dejó por debajo del nivel mostrado – en el mismo tiempo - por la gestión de Mauricio Macri en 2018, agregó el estudio de la consultora, a partir de un relevamiento realizado entre el 14 y 19 de abril en todo el país, a partir de la respuesta de 2.211 participantes
“Curiosamente”, destacó el informe, la gestión de Cambiemos “que ya había iniciado también un proceso de desgaste que se potenciará en la segunda mitad de aquel tercer año de gestión. De este modo, al cumplirse 28 meses de gestión, el nivel de aprobación actual, 30,2%, quedó más de 4 puntos porcentuales (p.p.) por debajo del nivel de aprobación de Mauricio Macri en abril de 2018 (34,3%), cuando el ex presidente ya sufría un proceso de deterioro marcado de su gestión”.
A pesar de esta caída, Milei quedó más de 10 p.p. por encima del deterioro acelerado que sufrió la gestión de Alberto Fernández -que a esta misma altura apenas retenía apenas un 20,0% de apoyo-. “En ese sentido, el gobierno de Milei se sigue asemejando más al de Cambiemos. Aunque en ese parecerse, también copia la dinámica de deterioro que se observó durante la segunda mitad de mandato de Macri. Resta saber si en los próximos meses Milei logrará detener el drenaje y producir algún tipo de recuperación”.
El informe de la consultora que dirige Lucas Romero destacó que “el Desempleo y la Corrupción siguen siendo las dos preocupaciones principales” de los argentinos, las cuales “que se han venido alternando una y otra en el tope de la lista”.
En abril lideró la Corrupción que se mantiene por encima del 30,6%, mientras que el Desempleo se muestra a menos de 1 p.p. de distancia, con el 29,9% de menciones”.
Ambas “han estado al tope de las preocupaciones ciudadanas desde el segundo trimestre de 2024, acompañando así todo el ciclo. Una dupla que solo se vio desplazada de ese lugar por la preocupación por la Inseguridad que se entrometió en la pelea durante los primeros meses de 2025”.
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