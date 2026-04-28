Los niveles de aprobación de Javier Milei caen al punto más bajo de su gestión

A pesar de esta caída, Milei quedó más de 10 p.p. por encima del deterioro acelerado que sufrió la gestión de Alberto Fernández -que a esta misma altura apenas retenía apenas un 20,0% de apoyo-. “En ese sentido, el gobierno de Milei se sigue asemejando más al de Cambiemos. Aunque en ese parecerse, también copia la dinámica de deterioro que se observó durante la segunda mitad de mandato de Macri. Resta saber si en los próximos meses Milei logrará detener el drenaje y producir algún tipo de recuperación”.

El informe de la consultora que dirige Lucas Romero destacó que “el Desempleo y la Corrupción siguen siendo las dos preocupaciones principales” de los argentinos, las cuales “que se han venido alternando una y otra en el tope de la lista”.

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En abril lideró la Corrupción que se mantiene por encima del 30,6%, mientras que el Desempleo se muestra a menos de 1 p.p. de distancia, con el 29,9% de menciones”.

Ambas “han estado al tope de las preocupaciones ciudadanas desde el segundo trimestre de 2024, acompañando así todo el ciclo. Una dupla que solo se vio desplazada de ese lugar por la preocupación por la Inseguridad que se entrometió en la pelea durante los primeros meses de 2025”.