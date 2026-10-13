Presupuesto 2027: Guberman defendió el proyecto y escuchó reclamos de la oposición

En la ronda de preguntas, la diputada de UP, Julia Strada, le pidió al secretario de Hacienda "alguna reflexión con lo que dijeron (en el Presupuesto anterior) que iba a haber de inflación" este año, un 10,1%, mientras ahora se estima un 29%". Y luego, apuntó que para 2027 "aumentaron a 18% porque recontra mintieron el año pasado".

El saludo entre Alberto Benegas Lynch y Carlos Guberman.

"Ya mostramos los números. Son supuestos que se toman, la realidad a veces sí, a veces no, va para otro lado. Si la inflación es mayor, el gasto va a ser mayor, y la inflación es menor, el gasto va a ser menor", respondió el funcionario.

Otro de los puntos más disonantes del debate estuvo referido a las partidas en discapacidad. “Estamos duplicando las partidas presupuestarias en atención de salud para discapacidad, ya sea para la ley de emergencia o cualquiera que salga. Está previsto el financiamiento en el 100% de la partida”, dijo el funcionario.

Enseguida, la diputada de UP, Victoria Tolosa Paz, le consultó por las contradicciones entre lo previsto en el Presupuesto y el dictamen del oficialismo y aliados respecto al tema en las sesiones convocadas para el jueves 15 de octubre y el martes 21. La legisladora le preguntó qué iban a hacer con "los artículos 36 a 41" del proyecto, que "contradicen al dictamen de mayoría". "¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál es la vocación de ustedes?", planteó.

Esos artículos, vale aclarar, incluyen una serie de derogaciones. La más significativa es la del artículo 7 bis de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a los prestadores, conforme a un índice de movilidad vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

"Está el presupuesto para cumplir con las pensiones y todo el servicio" de prestaciones, respondió Guberman. No obstante, sobre la discusión que se dio en comisiones -impulsada por los legisladores opositores-, el funcionario reconoció: "Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa".