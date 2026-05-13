Milei afirmó que los rectores cobran hasta cuatro veces más que él

En ese contexto, acusó a sectores opositores de intentar defender “sus cajas” utilizando la educación pública como bandera política. Según sostuvo, detrás de las consignas vinculadas al financiamiento universitario existe un "interés por preservar estructuras de poder" dentro de las universidades nacionales.

Universidades Gremios Marcha Gobierno.jpg La marcha universitaria se realizará el próximo miércoles frente al Congreso.

La postura presidencial estuvo acompañada por mensajes difundidos desde cuentas oficiales de La Libertad Avanza y funcionarios del área educativa. Desde el oficialismo remarcaron que el Gobierno cumplió con las transferencias presupuestarias previstas para las universidades y rechazaron las denuncias de desfinanciamiento.

En línea con ese planteo, la subsecretaría de Políticas Universitarias, encabezada por Alejandro Álvarez, aseguró que las partidas destinadas a las casas de estudio fueron giradas regularmente. El conflicto entre el Gobierno y las universidades se mantiene abierto en medio de nuevas protestas y reclamos por mayores recursos para el sistema público de educación superior.