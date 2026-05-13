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Milei afirmó que los rectores cobran hasta cuatro veces más que él

El Presidente compartió en redes sociales una publicación que asegura que las autoridades universitarias perciben ingresos muy superiores al suyo y volvió a cuestionar la movilización en defensa de la educación pública.

El presidente Javier Milei volvió a confrontar con los sectores universitarios tras la marcha federal en defensa de la educación pública y compartió en redes sociales una publicación que comparó su salario con el de los rectores de universidades nacionales. Según el mensaje difundido por el mandatario, las autoridades académicas perciben ingresos “hasta cuatro veces mayores” que el suyo.

De acuerdo con la publicación replicada por Milei en la red social X, el Presidente cobra cerca de cuatro millones de pesos brutos mensuales, mientras que algunos rectores universitarios percibirían hasta 18 millones de pesos por mes. El mandatario utilizó esa comparación para reforzar sus críticas hacia el sistema universitario y las autoridades académicas.

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Durante toda la jornada, Milei mantuvo una intensa actividad en redes sociales con mensajes dirigidos contra los organizadores de la movilización realizada en Plaza de Mayo. El jefe de Estado insistió en que la protesta no respondió únicamente a reclamos presupuestarios, sino que estuvo atravesada por intereses políticos y partidarios.

En ese contexto, acusó a sectores opositores de intentar defender “sus cajas” utilizando la educación pública como bandera política. Según sostuvo, detrás de las consignas vinculadas al financiamiento universitario existe un "interés por preservar estructuras de poder" dentro de las universidades nacionales.

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La marcha universitaria se realizará el próximo miércoles frente al Congreso.

La marcha universitaria se realizará el próximo miércoles frente al Congreso.

ADEMÁS: El Gobierno insiste en no cumplir con la ley de Financiamiento Universitario

La postura presidencial estuvo acompañada por mensajes difundidos desde cuentas oficiales de La Libertad Avanza y funcionarios del área educativa. Desde el oficialismo remarcaron que el Gobierno cumplió con las transferencias presupuestarias previstas para las universidades y rechazaron las denuncias de desfinanciamiento.

En línea con ese planteo, la subsecretaría de Políticas Universitarias, encabezada por Alejandro Álvarez, aseguró que las partidas destinadas a las casas de estudio fueron giradas regularmente. El conflicto entre el Gobierno y las universidades se mantiene abierto en medio de nuevas protestas y reclamos por mayores recursos para el sistema público de educación superior.

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