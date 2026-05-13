Hernán Lacunza advirtió por la caida del empleo, las reservas y el riesgo cambiario hacia 2027

Hernán Lacunza

.Al analizar la acumulación de divisas, Lacunza señaló que, si bien el gobierno compró más de 7.000 millones de dólares en lo que va del año, “solo se han acumulado menos de 2.000 millones en reservas netas”.

“Este ritmo es insuficiente” para enfrentar las elecciones de 2027, advirtió Lacunza y apuntó a que “entrar a un año electoral con reservas escuálidas y un tipo de cambio demasiado bajo es riesgoso, es jugar al fleje", y que el riesgo político de una oferta electoral alternativa podría generar una dolarización de carteras similar a la ocurrida en 2019 o el año pasado.

Recordó que el año pasado, en medio de la corrida cambiaria originada por las elecciones legislativas, al gobierno al gobierno Javier Milei, lo ayudó el secretario del Tesoro nortemanericano, Scott Bescent, pero "no te pueden estar siempre sacando los guardavidas, hay que construir los salvavidas propios", considerando que el Gobierno debe trabajar en estos 18 meses previos a los comicios sin subestimar los riesgos.

Al mismo tiempo, el exministro se sumó a las voces que piden una revisión del régimen cambiario, argumentando que la demora en levantar el cepo para las empresas actúa como un freno a la inversión.

Milei y Caputo aguardan que la entidad que preside Georgieva haga el desembolso de los dólares prometidos. Milei y Caputo aguardan que la entidad que preside Georgieva haga el desembolso de los dólares prometidos.

Aunque entiende que el gobierno prioriza la baja de la inflación como su mayor activo político, Lacunza sostuvo que "no hacer nada tiene costos", manifestados en “menos inversión” y consecuentemente “menor generación de empleo y actividad”.

El último ministro de Mauricio Macri reconoció que el programa económico actual posee un "norte claro, fundado en equilibrio fiscal, no emisión de dinero para financiar al Tesoro y apertura al mundo tanto del canal comercial como el financiero”.

Además, destacó los resultados visibles del plan gubernamental, como la reducción de la inflación anual del 200% al 30%, la estabilidad del tipo de cambio y la baja en el riesgo país, que pasó de 2.500 a 600 puntos.