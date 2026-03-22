Con eje en la unidad, el peronismo alineado con Kicillof desembarcó en Corrientes

Con un plenario en Empedrado, dirigentes alineados con Axel Kicillof dieron el primer paso para expandir el Movimiento Derecho al Futuro. Hubo fuertes definiciones contra el Gobierno y un llamado a reorganizar el peronismo.
El armado político que impulsa el gobernador bonaerense Axel Kicillof comenzó a desplegarse en el interior del país con un acto en la provincia de Corrientes, donde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) realizó su primera presentación formal con un fuerte mensaje de unidad, federalismo y construcción territorial.
El encuentro se llevó a cabo en la localidad de Empedrado y fue encabezado por el intendente Fernando Chara, quien ofició de anfitrión. Hasta allí llegaron dos referentes históricos del peronismo bonaerense, Alberto Descalzo y Julio Pereyra, enviados directos de Kicillof para comenzar a consolidar su proyecto político a nivel nacional.
El plenario reunió a legisladores, intendentes y dirigentes territoriales que coinciden en posicionar al mandatario bonaerense como una figura central para la reorganización del peronismo. Entre los presentes estuvieron la diputada nacional Nancy Sand y dirigentes provinciales y locales que aportaron volumen político al encuentro.
A través de un mensaje enviado a los participantes, Kicillof definió la actividad como un punto de partida en la construcción de una alternativa al actual escenario político. El gobernador planteó la necesidad de “articular en todo el país” para ofrecer un proyecto con eje en la reindustrialización, la soberanía y una mirada federal.
En esa línea, Descalzo fue uno de los más enfáticos al blanquear las aspiraciones del espacio: sostuvo que Kicillof “quiere ser presidente” y que el desafío pasa por construir una estructura política capaz de respaldar esa candidatura. Además, remarcó que el MDF busca evitar las lógicas tradicionales de selección de dirigentes: “No venimos a elegir a nadie, venimos a pedirles que ayuden a organizar”.
El exintendente también lanzó críticas hacia el gobierno de Javier Milei y hacia sectores internos del peronismo, al advertir que el espacio se enfrenta tanto a adversarios externos como a tensiones propias. “El peronismo es poderoso cuando se organiza”, sintetizó.
Por su parte, Pereyra reforzó la idea de un armado “de abajo hacia arriba” y cuestionó las prácticas de conducción vertical. “La derecha siempre va a trabajar para dividirnos, nosotros tenemos que generar un plan de acción”, planteó, al tiempo que vinculó el proyecto con una eventual reparación histórica para provincias como Corrientes.
El cierre estuvo a cargo de Chara, quien apeló a una consigna histórica del movimiento justicialista para reforzar la identidad política del espacio. En un tono enfático, propuso una dicotomía entre modelos de país y llamó a respaldar el liderazgo de Kicillof como conductor del nuevo esquema.
El acto también contó con la participación de intendentes de distintas localidades correntinas, concejales, exlegisladores y equipos técnicos vinculados a la gestión bonaerense, en lo que fue interpretado como un primer paso para replicar el armado en otras provincias.
La jornada concluyó con el compromiso de los dirigentes locales de ampliar la base territorial del MDF y actuar como multiplicadores del proyecto en sus distritos. Con este movimiento, el kicillofismo busca proyectar su experiencia de gestión más allá de la provincia de Buenos Aires y posicionarse como una alternativa competitiva en el escenario político nacional.
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