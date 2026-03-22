Con eje en la unidad, el peronismo alineado con Kicillof desembarcó en Corrientes

"Kicillof tiene que ser presidente"

En esa línea, Descalzo fue uno de los más enfáticos al blanquear las aspiraciones del espacio: sostuvo que Kicillof “quiere ser presidente” y que el desafío pasa por construir una estructura política capaz de respaldar esa candidatura. Además, remarcó que el MDF busca evitar las lógicas tradicionales de selección de dirigentes: “No venimos a elegir a nadie, venimos a pedirles que ayuden a organizar”.

El exintendente también lanzó críticas hacia el gobierno de Javier Milei y hacia sectores internos del peronismo, al advertir que el espacio se enfrenta tanto a adversarios externos como a tensiones propias. “El peronismo es poderoso cuando se organiza”, sintetizó.

Por su parte, Pereyra reforzó la idea de un armado “de abajo hacia arriba” y cuestionó las prácticas de conducción vertical. “La derecha siempre va a trabajar para dividirnos, nosotros tenemos que generar un plan de acción”, planteó, al tiempo que vinculó el proyecto con una eventual reparación histórica para provincias como Corrientes.

El cierre estuvo a cargo de Chara, quien apeló a una consigna histórica del movimiento justicialista para reforzar la identidad política del espacio. En un tono enfático, propuso una dicotomía entre modelos de país y llamó a respaldar el liderazgo de Kicillof como conductor del nuevo esquema.

El acto también contó con la participación de intendentes de distintas localidades correntinas, concejales, exlegisladores y equipos técnicos vinculados a la gestión bonaerense, en lo que fue interpretado como un primer paso para replicar el armado en otras provincias.

La jornada concluyó con el compromiso de los dirigentes locales de ampliar la base territorial del MDF y actuar como multiplicadores del proyecto en sus distritos. Con este movimiento, el kicillofismo busca proyectar su experiencia de gestión más allá de la provincia de Buenos Aires y posicionarse como una alternativa competitiva en el escenario político nacional.