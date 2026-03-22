Javier Milei cerró su viaje número 35 al exterior y volvió al país

“Soy el primer presidente de Argentina en estar por primera vez en este hermoso país, al que admiro por tantas mentes brillantes y por ser emblema de lo que es la lucha contra los colectivistas”, afirmó el líder libertario, al iniciar su discurso en la CPAC, donde también repasó los hitos de su programa económico.

2026_03_260321905 Milei fue uno de los oradores principales de la CPAC en Hungría.

Milei destacó haber aplicado un ajuste de 15 puntos del PBI en apenas seis meses y aseguró que, gracias a estas medidas, el índice de pobreza descendió del 57% al 30%. En esa línea, ratificó su compromiso de “exterminar” la inflación antes de que concluya su mandato, señalando la caída del riesgo país como un imán para los capitales extranjeros.

En el plano ideológico, el Presidente sintonizó con el discurso de figuras como el español Santiago Abascal, al cuestionar el “descontrol migratorio” y la crisis de valores en la región. “No debemos dejarnos convencer que lo malo es bueno, lo malo es malo aunque millones de personas lo defiendan (…) Hungría y Argentina esto lo tienen bien claro”, subrayó con firmeza.

Finalmente, centró su propuesta en la capacidad de suministro de recursos críticos, especialmente el Gas Natural Licuado (GNL) y el petróleo de Vaca Muerta. “Europa buscó durante años la independencia energética. Nosotros le ofrecemos algo mejor, un socio confiable con reservas enormes y un gobierno que honra sus contratos”, concluyó Milei