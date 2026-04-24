La Cámara Federal ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner y otros condenados

También quedaron incluidos bienes que fueron transferidos por herencia a Máximo y Florencia Kirchner. El tribunal sostuvo que el decomiso puede extenderse a terceros que hayan recibido activos provenientes del delito a título gratuito.

El voto del juez Gustavo Hornos remarcó que el decomiso debe traducirse en una recuperación efectiva. “Carecería de sentido que el Estado imponga una condena penal y permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos”, sostuvo.

El magistrado señaló además que la ejecución resulta necesaria para evitar que la condena quede en una declaración formal. Indicó que la recuperación de activos reafirma la vigencia de la ley y el rechazo social a los hechos de corrupción.

El juez Diego Barroetaveña acompañó este criterio y consolidó la mayoría para avanzar con la ejecución del decomiso sobre el conjunto del patrimonio considerado ilícito, incluyendo bienes en poder de terceros.

En disidencia parcial, Mariano Borinsky planteó que el decomiso debe limitarse a los bienes con vinculación directa comprobada con el delito y propuso excluir los heredados por los hijos de la ex presidenta.

Las defensas habían apelado la ejecución de los bienes al sostener que no todos fueron incorporados durante el período investigado y que Máximo y Florencia Kirchner no fueron condenados en la causa.

El Ministerio Público Fiscal había pedido avanzar con los remates al considerar que esos activos formaban parte del patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner al momento de los hechos, más allá de las posteriores transferencias.