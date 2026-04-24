Qué bienes le ejecutará la Justicia a Cristina Kirchner, sus hijos y Lázaro Báez

Los jueces remarcaron que la ejecución del decomiso “resulta indispensable para evitar que la condena quede reducida a una declaración formal mientras los activos derivados de la maniobra continúan produciendo efectos patrimoniales”.

Los bienes de Cristina Kirchner y su familia

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Entre las propiedades alcanzadas figura el hotel Los Sauces Casa Patagónica, uno de los activos más emblemáticos de la ex presidenta en El Calafate. Se trata de un complejo construido sobre tres terrenos, parte de los cuales integran un condominio compartido con sus hijos.

El ex contador Víctor Manzanares declaró que el hotel estuvo alquilado durante once años al Grupo Relats por 90 mil dólares mensuales. “este contrato significó una suma de entre 10 y 11 millones de dólares de ingreso en blanco a la economía de los Kirchner”, afirmó.

Dentro de ese esquema, una de las parcelas había pertenecido a Lázaro Báez y fue objeto de una permuta con Cristina Kirchner para ampliar el hotel. A cambio, se le cedió un terreno en Punta Soberana, lo que dio origen a un condominio valuado en 17,4 millones de pesos.

También será ejecutado un terreno sin construcción, que actualmente forma parte de los bienes transferidos a Máximo y Florencia Kirchner. A esto se suman otros lotes en El Calafate que fueron cedidos en partes iguales a los hijos de la ex mandataria.

Propiedades en Río Gallegos

La avenida principal de Río Gallegos lleva el nombre de Kirchner. La avenida principal de Río Gallegos lleva el nombre de Kirchner.

Entre los inmuebles figura un complejo de once departamentos en la calle Mitre 535, en Río Gallegos, adquirido por Néstor Kirchner en 2007 y construido por Lázaro Báez mediante un fideicomiso.

Se suman otras propiedades en la capital santacruceña, como un inmueble en la calle 25 de Mayo 255, comprado en 2010, y otro ubicado sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 490, adquirido en 2006.

También forman parte del listado otros dos terrenos en El Calafate comprados entre 2007 y 2008. Uno de ellos fue posteriormente cedido a Báez en otra operación de intercambio vinculada a la ampliación del hotel Los Sauces.

La conexión con Lázaro Báez

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Los jueces establecieron una relación directa entre el crecimiento patrimonial de Báez y la maniobra de corrupción investigada. Según el fallo, el esquema incluyó “la cartelización de la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz, de los sobreprecios en la adjudicación de las obras licitadas” y otros mecanismos irregulares.

Ese circuito, indicaron, tuvo su correlato en un resultado económico concreto que derivó en la acumulación de activos ahora alcanzados por el decomiso.

Los bienes de Lázaro Báez

Lazaro Baez.jpg Lázaro Báez, un hombre sin amigos

El empresario es quien registra la mayor cantidad de propiedades afectadas. Entre 2010 y 2013 adquirió 1.412 bienes en distintas provincias, de los cuales 84 serán ejecutados en esta etapa.

Uno de los inmuebles más relevantes es la denominada Chacra 39, en Río Gallegos. Se trata de una propiedad de más de 14.000 metros cuadrados que cuenta con instalaciones de alto nivel, incluyendo canchas, gimnasio y sistemas de seguridad.

El predio fue valuado oficialmente en 47.911.000 pesos e incluye diversas construcciones, entre ellas una casa principal, quinchos y dependencias adicionales.

También se incorporan al decomiso estancias como Los Gurises, además de casas, departamentos y terrenos distribuidos en Santa Cruz y otras provincias.