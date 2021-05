Corte Suprema: la oposición celebró el fallo sobre la Ciudad

La presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, consideró que el máximo tribunal "falló a favor de los jóvenes, los padres, los docentes que quieren enseñar".

No se puede estar por encima de la autonomía de CABA. Nuestro gobierno con @horaciorlarreta lo hizo valer. La Corte Suprema falló a favor de los jóvenes, los padres, los docentes que quieren enseñar y de los argentinos que queremos el progreso ¡Con educación se construye un país! — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 4, 2021

De la misma forma se expresó el presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Alberto Maiques, quien sostuvo que "no había margen para que la Corte tuviera un fallo en otro sentido", aunque pidió "no hablar de "victoria", porque no es un River-Boca".

El diputado nacional de la UCR Luis Petri consideró que la decisión del máximo tribunal es "a favor de la educación y del federalismo".

La Corte Suprema falló a favor de CABA, considerándola una Ciudad constitucional federada, y de todas las provincias que, como Mendoza, mantuvieron la presencialidad a pesar del Decreto que la suprimía. Es un fallo a favor de la educación, es un fallo a favor del federalismo. — Luis Petri (@luispetri) May 4, 2021

De igual modo se manifestó su par del PRO Victoria Morales Gorleri, quien se quejó de que el Gobierno "pisotea" a la educación y al federalismo.

El fallo de la Corte Suprema es contundente: la Ciudad es autónoma, la decisión del Presidente @alferdez fue un avasallamiento sobre esa autonomía, fue improvisada y sin argumentos serios que justifiquen cerrar las escuelas. Continuará la presencialidad cuidada. pic.twitter.com/YJ0gRxr2x3 — Victoria Morales Gorleri (@VMoralesGorleri) May 4, 2021

El también legislador de la Cámara baja Facundo Suárez Lastra, quien fue intendente de la Capital Federal entre 1987 y 1989, instó a que los funcionarios del Gobierno nacional "retomen el diálogo y dejen la necedad de lado" en vez de "socavar la buena gestión" del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La corte falló a favor de la CABA. A favor de la autonomía. Ahora en vez de socavar la buena gestión y violar el federalismo retomen el diálogo y dejen la necedad de lado. Empiecen a gestionar con datos, las escuelas no contagian. — Suarez Lastra (@fsuarezlastra) May 4, 2021

El jefe del bloque de la Coalición Cívica-ARI en Diputados, Juan Manuel López, también celebró la decisión de la Corte "mal que le pese" al presidente Alberto Fernández.

Mal que le pese al Presidente hoy hay Corte Suprema. Y, aunque frágil, hay estado de derecho, autonomía de la provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Hay democracia y va a seguir habiendo república con alternancia en el poder, porque somos muchos los que vamos a cuidar eso. — Juan Manuel López (@JnmLopez) May 4, 2021

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad optó este martes por el silencio tras el fallo de la Corte Suprema en el litigio por las clases presenciales en el distrito, aunque dejó trascender su satisfacción por la medida y su decisión de ratificar la modalidad para el nivel inicial y la primaria y un esquema mixto para el secundario que combine con la enseñanza virtual.