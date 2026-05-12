Pullaro y Llaryora reclamaron menos retenciones y más obras para el campo

Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba enviaron un mensaje conjunto al Gobierno nacional desde San Francisco.
La exposición TodoLáctea reunió a productores, empresarios y funcionarios del sector agroindustrial.
TodoLáctea 2026 se realiza en San Francisco, Córdoba, con más de 200 stands vinculados a la industria láctea.
En la mayor muestra láctea de Sudamérica, los gobernadores de Santa Fe y Córdoba pidieron al Gobierno nacional medidas para impulsar producción, empleo e infraestructura.
Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, aprovecharon la apertura de TodoLáctea 2026 para reclamarle al Gobierno nacional una baja de retenciones, más obras de infraestructura y medidas para fortalecer al sector productivo.
El planteo se realizó durante la inauguración de la exposición que se desarrolla en San Francisco, Córdoba, considerada la muestra láctea más importante de América del Sur y que reúne a más de 200 empresas y productores vinculados a la actividad.
Ambos mandatarios coincidieron en destacar el rol del interior productivo y señalaron que la generación de empleo debe ser una prioridad. “El camino no son los planes, sino el trabajo de nuestros productores”, sostuvo Pullaro durante su discurso. En la misma línea, Llaryora afirmó que “hay que poner a la producción y al empleo en primer lugar”.
El reclamo principal estuvo centrado en las retenciones al agro. Pullaro pidió “sacarle el pie de encima al campo” y reclamó que se eliminen esos tributos para mejorar la competitividad del sector. Además, solicitó inversiones en rutas nacionales y en infraestructura energética para reducir costos y favorecer la producción industrial.
Llaryora acompañó el pedido y consideró que el actual esquema impositivo “le quita competitividad y capacidad de generar empleo al interior productivo”. También planteó que cualquier nuevo beneficio fiscal impulsado por la Nación debería incluir al campo.
Los gobernadores remarcaron además el trabajo conjunto entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos dentro de la Región Centro, una alianza que busca fortalecer políticas comunes vinculadas a la producción y la industria.
TodoLáctea 2026 se desarrolla bajo el lema “Pensar globalmente, actuar localmente y producir sustentablemente”, con actividades vinculadas a innovación, tecnología y sustentabilidad para la cadena láctea.
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