Pullaro y Llaryora reclamaron menos retenciones y más obras para el campo

El reclamo principal estuvo centrado en las retenciones al agro. Pullaro pidió “sacarle el pie de encima al campo” y reclamó que se eliminen esos tributos para mejorar la competitividad del sector. Además, solicitó inversiones en rutas nacionales y en infraestructura energética para reducir costos y favorecer la producción industrial.

2S6lx5M5KF_632x0 TodoLáctea 2026 se realiza en San Francisco, Córdoba, con más de 200 stands vinculados a la industria láctea.

Llaryora acompañó el pedido y consideró que el actual esquema impositivo “le quita competitividad y capacidad de generar empleo al interior productivo”. También planteó que cualquier nuevo beneficio fiscal impulsado por la Nación debería incluir al campo.

Los gobernadores remarcaron además el trabajo conjunto entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos dentro de la Región Centro, una alianza que busca fortalecer políticas comunes vinculadas a la producción y la industria.

WhatsApp-Image-2026-05-12-at-14.54.32-1-1024x652 La exposición se desarrolla bajo el lema “Pensar globalmente, actuar localmente y producir sustentablemente”.

TodoLáctea 2026 se desarrolla bajo el lema “Pensar globalmente, actuar localmente y producir sustentablemente”, con actividades vinculadas a innovación, tecnología y sustentabilidad para la cadena láctea.