Política |

Pullaro y Llaryora reclamaron menos retenciones y más obras para el campo

En la mayor muestra láctea de Sudamérica, los gobernadores de Santa Fe y Córdoba pidieron al Gobierno nacional medidas para impulsar producción, empleo e infraestructura.

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, aprovecharon la apertura de TodoLáctea 2026 para reclamarle al Gobierno nacional una baja de retenciones, más obras de infraestructura y medidas para fortalecer al sector productivo.

El planteo se realizó durante la inauguración de la exposición que se desarrolla en San Francisco, Córdoba, considerada la muestra láctea más importante de América del Sur y que reúne a más de 200 empresas y productores vinculados a la actividad.

todolactea (1)
La exposición TodoLáctea reunió a productores, empresarios y funcionarios del sector agroindustrial.

La exposición TodoLáctea reunió a productores, empresarios y funcionarios del sector agroindustrial.

Ambos mandatarios coincidieron en destacar el rol del interior productivo y señalaron que la generación de empleo debe ser una prioridad. “El camino no son los planes, sino el trabajo de nuestros productores”, sostuvo Pullaro durante su discurso. En la misma línea, Llaryora afirmó que “hay que poner a la producción y al empleo en primer lugar”.

El reclamo principal estuvo centrado en las retenciones al agro. Pullaro pidió “sacarle el pie de encima al campo” y reclamó que se eliminen esos tributos para mejorar la competitividad del sector. Además, solicitó inversiones en rutas nacionales y en infraestructura energética para reducir costos y favorecer la producción industrial.

2S6lx5M5KF_632x0
TodoLáctea 2026 se realiza en San Francisco, Córdoba, con más de 200 stands vinculados a la industria láctea.

TodoLáctea 2026 se realiza en San Francisco, Córdoba, con más de 200 stands vinculados a la industria láctea.

Llaryora acompañó el pedido y consideró que el actual esquema impositivo “le quita competitividad y capacidad de generar empleo al interior productivo”. También planteó que cualquier nuevo beneficio fiscal impulsado por la Nación debería incluir al campo.

ADEMÁS: Villarruel llamó al diálogo: "Las diferencias deben encontrar un cauce institucional"

Los gobernadores remarcaron además el trabajo conjunto entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos dentro de la Región Centro, una alianza que busca fortalecer políticas comunes vinculadas a la producción y la industria.

WhatsApp-Image-2026-05-12-at-14.54.32-1-1024x652
La exposición se desarrolla bajo el lema “Pensar globalmente, actuar localmente y producir sustentablemente”.

La exposición se desarrolla bajo el lema “Pensar globalmente, actuar localmente y producir sustentablemente”.

TodoLáctea 2026 se desarrolla bajo el lema “Pensar globalmente, actuar localmente y producir sustentablemente”, con actividades vinculadas a innovación, tecnología y sustentabilidad para la cadena láctea.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados