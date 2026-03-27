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Kicillof cruzó a Milei tras el fallo por YPF y reivindicó la expropiación

El gobernador Bonaerense aseguró que la Justicia de Estados Unidos respaldó la postura histórica de la Argentina y cuestionó al mandatario Milei por su posición en el litigio

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó al presidente Javier Milei tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos que favoreció a la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, que evitó el pago de unos US$ 15,000 millones al asegurar que: “El tribunal dijo que él nunca tuvo razón”, afirmó el exministro de Economía.

Kicillof sostuvo que la decisión judicial convalidó la estrategia que el país mantuvo durante el proceso y criticó al mandatario por haber respaldado, según dijo, la posición de los fondos litigantes. También cuestionó el tono de los ataques personales recibidos y aseguró que la postura oficial del Gobierno nacional fue perjudicial para la defensa argentina.

El gobernador remarcó que durante el litigio se mantuvieron argumentos jurídicos consistentes que finalmente fueron reconocidos por el tribunal. Según Kicillofr, el fallo confirma que la demanda era “absurda” y que la defensa del Estado se sostuvo sobre bases legales correctas desde el inicio.

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En oportunidades anteriores, Kicillof defendió la legalidad del proceso y sostuvo que la decisión "se tomó en el marco de una ley aprobada por el Congreso, basada en principios constitucionales" y que la recuperación de control estatal de la compañía petrolera "respondió a una política de interés nacional" vinculada al autoabastecimiento energético.

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Axel Kicillof criticó al Gobierno de Milei y propuso construir una alternativa nacional y productiva

Axel Kicillof criticó al Gobierno de Milei y propuso construir una alternativa nacional y productiva

Kicillof cuestionó además las interpretaciones del oficialismo sobre el fallo al señalr que la decisión del tribunal norteamericano no responde a gestiones recientes s"ino a la solidez de los argumentos sostenidos durante años por la defensa argentina," y consideró que el resultado deja en evidencia la validez de la estrategia adoptada en su momento.

"Nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas. Hoy es una palanca de desarrollo del país y resulta clave para atenuar el impacto de la crisis energética global", afirmó el mandatario.

Cristina Kirchner tambien celebró el fallo y apuntó contra Milei

Cristina está cumpliendo prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111.
Cristina está cumpliendo prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111.
Cristina está cumpliendo prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111.

Por su parte, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también se refirió al fallo y expresó su respaldo a la defensa jurídica del Estado argentino y agradeció a los abogados que llevaron adelante la estrategia en los tribunales de Nueva York.

La exmandataria destacó que los argumentos sostenidos por la defensa se basaron en "que las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país… que es nada más ni nada menos que reconocer la soberanía de los Estados".

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En ese sentido, subrayó que la posición argentina fue acompañada por distintas administraciones de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanas, lo que, a su juicio, refuerza la legitimidad internacional de la postura adoptada.

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Cristina Kirchner finalmente, consideró que "el resultado del litigio ambién queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país; porque con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética".

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