Kicillof cruzó a Milei tras el fallo por YPF y reivindicó la expropiación

DOC-20260317-WA0194.jpg Axel Kicillof criticó al Gobierno de Milei y propuso construir una alternativa nacional y productiva

Kicillof cuestionó además las interpretaciones del oficialismo sobre el fallo al señalr que la decisión del tribunal norteamericano no responde a gestiones recientes s"ino a la solidez de los argumentos sostenidos durante años por la defensa argentina," y consideró que el resultado deja en evidencia la validez de la estrategia adoptada en su momento.

"Nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas. Hoy es una palanca de desarrollo del país y resulta clave para atenuar el impacto de la crisis energética global", afirmó el mandatario.

Cristina Kirchner tambien celebró el fallo y apuntó contra Milei

Cristina está cumpliendo prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111. Cristina está cumpliendo prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111.

Por su parte, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también se refirió al fallo y expresó su respaldo a la defensa jurídica del Estado argentino y agradeció a los abogados que llevaron adelante la estrategia en los tribunales de Nueva York.

La exmandataria destacó que los argumentos sostenidos por la defensa se basaron en "que las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país… que es nada más ni nada menos que reconocer la soberanía de los Estados".

Embed Como ex Presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York.



Como… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 27, 2026

En ese sentido, subrayó que la posición argentina fue acompañada por distintas administraciones de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanas, lo que, a su juicio, refuerza la legitimidad internacional de la postura adoptada.

Cristina Kirchner finalmente, consideró que "el resultado del litigio ambién queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país; porque con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética".