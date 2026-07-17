Cristina Fernández de Kirchner deberá seguir usando tobillera electrónica

El magistrado Diego Barroetaveña manifestó que los argumentos presentados por la defensa no demostraban una vulneración concreta de derechos constitucionales, sino que se basaban en desacuerdos con decisiones de otras instancias judiciales.

En un voto minoritario, el juez Mariano Borinsky mostró su desacuerdo con la mayoría, argumentando que sí existían cuestiones constitucionales en el recurso, señalando que las restricciones impuestas respecto al uso de la tobillera y el régimen de visitas podrían afectar derechos fundamentales, como la privacidad, la intimidad y la igualdad ante la ley.

Con esta resolución, se mantienen las condiciones de la prisión domiciliaria que le fueron impuestas a Cristina Fernández de Kirchner en junio del año pasado en el marco de la sentencia por causa Vialidad, que determinó una pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos pública.

La defensa de la ex presidenta aún tiene la posibilidad de presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema, lo que podría abrir la puerta a una revisión de su situación judicial.