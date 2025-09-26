Cristina se reunió con los candidatos de Fuerza Patria en la Ciudad

Tras la reunión, el senador Mariano Recalde sostuvo que “Cristina tiene que recuperar la libertad. Y los argentinos y argentinas, también”. Para el legislador, no hay libertad “si no llegás a fin de mes, si necesitás tres trabajos para sobrevivir o si tenés que elegir entre comer o comprar tus remedios”.

Embed Hoy estuvimos en San José 1111 con Cristina y los candidatos y candidatas de @FPatria_Ciudad.



Cristina tiene que recuperar la libertad. Y los argentinos y argentinas, también.



Porque no hay libertad si no llegás a fin de mes, si necesitás tres trabajos para sobrevivir, si… pic.twitter.com/qcDBzsPdmQ — Mariano Recalde (@marianorecalde) September 26, 2025

En la misma línea, Itai Hagman, candidato a diputado, cuestionó al presidente Javier Milei al que calificó de “estafador”, y aseguró que la verdadera libertad es “la que el pueblo ha conquistado luchando, por sus derechos y contra las proscripciones”.

Del encuentro participaron además Lucía Cámpora y Ana Arias, integrantes de la lista porteña de Fuerza Patria.

Ex combatientes con Cristina

La expresidente informó que ex combatientes que se encuentran en las Islas Malvinas llevaron objetos suyos personales para dejar en el Cementerio Darwin.

Una delegación se encuentra en las citadas islas desde el sábado 20 hasta mañana en el marco del proceso de identificación de soldados caídos en la guerra contra Gran Bretaña.

La ex mandataria se reunió el 19 de septiembre con ex combatientes de la agrupación CECIM de La Plata, previo al viaje a las Islas Malvinas.

“Hace unos días, ex combatientes que integran el CECIM La Plata me visitaron en San José 1111. Estaban a punto de viajar a Malvinas y querían llevar algunos objetos personales míos para dejar en las islas”, publicó Cristina Kirchner en la red social X y agregó: “Desde el fin de semana están allí, junto a nuestros caídos. Malvinas: vamos a volver”.

Embed Hace unos días, ex combatientes que integran el CECIM La Plata me visitaron en San José 1111. Estaban a punto de viajar a Malvinas y querían llevar algunos objetos personales míos para dejar en las islas. Desde el fin de semana están allí, junto a nuestros caídos.



Malvinas:… pic.twitter.com/GRxaSWA7xJ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 26, 2025

Los artículos personales que les entregó la ex jefa de Estado son un crucifijo color rosa con una cruz y una escarapela con la bandera de Malvinas, además de una foto suya junto a Néstor Kirchner que le pidieron los propios ex combatientes, según se observa en el video publicado en las redes sociales.

Allí, uno de los ex combatientes le pidió una foto conjunta con Néstor Kirchner porque señaló: “Ustedes son la conciencia Malvinera en un momento histórico de la Argentina”. La ex presidenta no solo accedió a dársela sino que también se la firmó.

Participaron de la reunión el presidente de la entidad, Rodolfo Carrizo, el secretario de Derechos Humanos, Ernesto Alonso; y el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, entre otros

En la publicación de la exmandataria hay una foto de la reunión que mantuvo en su domicilio de San José 1111 con los ex combatientes.