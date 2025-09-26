Cristina se reunió con los candidatos de Fuerza Patria en la Ciudad

La ex presidenta mantuvo un encuentro con los postulantes porteños de Fuerza Patria, Mariano Recalde e Itai Hagman, quienes reclamaron por su libertad y criticaron al oficialismo. Acompañaron también Lucía Cámpora y Ana Arias.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a los principales candidatos de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, en un encuentro que combinó respaldo político y definiciones de campaña a un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Tras la reunión, el senador Mariano Recalde sostuvo que “Cristina tiene que recuperar la libertad. Y los argentinos y argentinas, también”. Para el legislador, no hay libertad “si no llegás a fin de mes, si necesitás tres trabajos para sobrevivir o si tenés que elegir entre comer o comprar tus remedios”.
En la misma línea, Itai Hagman, candidato a diputado, cuestionó al presidente Javier Milei al que calificó de “estafador”, y aseguró que la verdadera libertad es “la que el pueblo ha conquistado luchando, por sus derechos y contra las proscripciones”.
Del encuentro participaron además Lucía Cámpora y Ana Arias, integrantes de la lista porteña de Fuerza Patria.
La expresidente informó que ex combatientes que se encuentran en las Islas Malvinas llevaron objetos suyos personales para dejar en el Cementerio Darwin.
Una delegación se encuentra en las citadas islas desde el sábado 20 hasta mañana en el marco del proceso de identificación de soldados caídos en la guerra contra Gran Bretaña.
La ex mandataria se reunió el 19 de septiembre con ex combatientes de la agrupación CECIM de La Plata, previo al viaje a las Islas Malvinas.
“Hace unos días, ex combatientes que integran el CECIM La Plata me visitaron en San José 1111. Estaban a punto de viajar a Malvinas y querían llevar algunos objetos personales míos para dejar en las islas”, publicó Cristina Kirchner en la red social X y agregó: “Desde el fin de semana están allí, junto a nuestros caídos. Malvinas: vamos a volver”.
Los artículos personales que les entregó la ex jefa de Estado son un crucifijo color rosa con una cruz y una escarapela con la bandera de Malvinas, además de una foto suya junto a Néstor Kirchner que le pidieron los propios ex combatientes, según se observa en el video publicado en las redes sociales.
Allí, uno de los ex combatientes le pidió una foto conjunta con Néstor Kirchner porque señaló: “Ustedes son la conciencia Malvinera en un momento histórico de la Argentina”. La ex presidenta no solo accedió a dársela sino que también se la firmó.
Participaron de la reunión el presidente de la entidad, Rodolfo Carrizo, el secretario de Derechos Humanos, Ernesto Alonso; y el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, entre otros
En la publicación de la exmandataria hay una foto de la reunión que mantuvo en su domicilio de San José 1111 con los ex combatientes.
