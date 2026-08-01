De Urquiza dejó la Subsecretaría de Deportes con críticas a la interna del Gobierno

Diógenes de Urquiza presentó su renuncia luego de que la Subsecretaría de Deportes volviera a depender de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.
Diógenes de Urquiza presentó este sábado su renuncia como subsecretario de Deportes de la Nación y presidente del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), en una decisión que profundiza los movimientos internos dentro del Gobierno nacional y que estuvo acompañada por fuertes cuestionamientos al funcionamiento de la administración.
La salida del funcionario se produjo luego de la modificación de la estructura administrativa publicada en el Boletín Oficial, que dispuso que la Subsecretaría de Deportes volviera a depender de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, encabezada por Daniel Scioli, tras un período bajo la órbita directa de la Jefatura de Gabinete.
De Urquiza, dirigente de estrecha confianza de Mauricio Macri, mantenía una relación distante con Scioli, situación que terminó acelerando su alejamiento del Ejecutivo.
En una carta dirigida al presidente Javier Milei, el ahora exfuncionario explicó que las diferencias de criterio y la falta de respaldo político hicieron imposible su continuidad.
"Vine con la convicción de enfrentar las viejas prácticas que tanto daño le hicieron al Estado y colaborar con erradicar la casta. Pero mi experiencia me demuestra que muchas de esas resistencias no siempre están afuera; sino adentro", expresó en uno de los pasajes más duros de la misiva.
También sostuvo que "el verdadero cambio no depende únicamente de quien firma una decisión, sino también del respaldo institucional para sostenerla", en una crítica a las dificultades que, según señaló, encontró para avanzar con su gestión.
Finalmente, justificó su alejamiento al afirmar que "la coherencia exige saber dar un paso al costado cuando las convicciones personales y profesionales ya no coinciden con el rumbo elegido".
Más allá de las diferencias políticas, De Urquiza realizó un balance positivo de su paso por la Subsecretaría. Entre los principales logros mencionó la reorganización del sistema de becas para deportistas de alto rendimiento, la regularización de federaciones y entidades deportivas y la ejecución de obras de infraestructura en comedores y plazas hoteleras destinadas a los atletas.
Asimismo, destacó la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para el análisis del rendimiento deportivo, iniciativa que, según indicó, obtuvo reconocimiento internacional.
En el cierre de la carta, el exsubsecretario agradeció la confianza que le brindaron tanto el presidente Milei como el expresidente Mauricio Macri, y les deseó éxito en la continuidad de la gestión.
comentar