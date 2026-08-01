De Urquiza dejó la Subsecretaría de Deportes con críticas a la interna del Gobierno

Viejas prácticas

"Vine con la convicción de enfrentar las viejas prácticas que tanto daño le hicieron al Estado y colaborar con erradicar la casta. Pero mi experiencia me demuestra que muchas de esas resistencias no siempre están afuera; sino adentro", expresó en uno de los pasajes más duros de la misiva.

También sostuvo que "el verdadero cambio no depende únicamente de quien firma una decisión, sino también del respaldo institucional para sostenerla", en una crítica a las dificultades que, según señaló, encontró para avanzar con su gestión.

Finalmente, justificó su alejamiento al afirmar que "la coherencia exige saber dar un paso al costado cuando las convicciones personales y profesionales ya no coinciden con el rumbo elegido".

Hizo un balance positivo de su gestión

Más allá de las diferencias políticas, De Urquiza realizó un balance positivo de su paso por la Subsecretaría. Entre los principales logros mencionó la reorganización del sistema de becas para deportistas de alto rendimiento, la regularización de federaciones y entidades deportivas y la ejecución de obras de infraestructura en comedores y plazas hoteleras destinadas a los atletas.

Asimismo, destacó la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para el análisis del rendimiento deportivo, iniciativa que, según indicó, obtuvo reconocimiento internacional.

En el cierre de la carta, el exsubsecretario agradeció la confianza que le brindaron tanto el presidente Milei como el expresidente Mauricio Macri, y les deseó éxito en la continuidad de la gestión.