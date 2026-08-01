Milei usó la frase "Nunca Más" para cuestionar la inflación desde que se creó el BCRA

12 trillones por ciento

Durante su discurso de presentación de la reforma, el Presidente sostuvo que "para tener un orden de magnitudes de lo que ha robado la alta política a los argentinos de bien" alcanza con observar la inflación acumulada desde la creación de la autoridad monetaria, cifra que, según afirmó, supera los 12 trillones por ciento.

Asimismo, recordó que desde el abandono del régimen de convertibilidad, a comienzos del siglo XXI, la inflación acumulada asciende al 168.580%, dato que utilizó para cuestionar las políticas monetarias aplicadas durante las últimas décadas.

Robo de la alta política

En su exposición, Milei volvió a calificar al Banco Central como una herramienta utilizada por la política para financiar el gasto público mediante la emisión de dinero.

"El Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política", afirmó, y agregó que ese mecanismo implicó "la falsificación de dinero para financiar el Estado", además de otras formas de expropiación a lo largo de la historia.

El jefe de Estado también cuestionó el origen mismo del organismo, al sostener que su creación en 1935 estuvo acompañada por una modificación de la paridad del oro de las reservas que incrementó la emisión monetaria, multiplicó la inflación y redujo el poder adquisitivo de los salarios.

La publicación se produjo pocas horas después de que el Gobierno presentara el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA, con el que busca restringir la posibilidad de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria y modificar el marco de funcionamiento de la autoridad monetaria, uno de los ejes centrales del programa económico de la administración libertaria.