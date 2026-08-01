Milei usó la frase "Nunca Más" para cuestionar la inflación desde que se creó el BCRA

El presidente Javier Milei publicó una imagen en sus redes sociales en la que exhibió la inflación acumulada desde la creación del Banco Central y la acompañó con la frase "Nunca Más".
El presidente Javier Milei volvió a generar repercusiones con una publicación en sus redes sociales, donde utilizó la histórica consigna "Nunca Más" para reforzar sus críticas contra el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y defender el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del organismo anunciado días atrás por cadena nacional.
En su cuenta personal de Instagram, el mandatario compartió una imagen con fondo blanco en la que figura el número 12.819.532.788.614.400.000%, correspondiente a la inflación acumulada desde la creación del Banco Central en 1935, seguido por la frase "Nunca Más", una expresión asociada al informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y a la condena social de la última dictadura cívico-militar.
El mensaje se enmarca en la ofensiva del Gobierno para impulsar cambios en el funcionamiento del BCRA, al que Milei responsabiliza por la pérdida del poder adquisitivo y los recurrentes procesos inflacionarios de la Argentina.
Durante su discurso de presentación de la reforma, el Presidente sostuvo que "para tener un orden de magnitudes de lo que ha robado la alta política a los argentinos de bien" alcanza con observar la inflación acumulada desde la creación de la autoridad monetaria, cifra que, según afirmó, supera los 12 trillones por ciento.
Asimismo, recordó que desde el abandono del régimen de convertibilidad, a comienzos del siglo XXI, la inflación acumulada asciende al 168.580%, dato que utilizó para cuestionar las políticas monetarias aplicadas durante las últimas décadas.
En su exposición, Milei volvió a calificar al Banco Central como una herramienta utilizada por la política para financiar el gasto público mediante la emisión de dinero.
"El Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política", afirmó, y agregó que ese mecanismo implicó "la falsificación de dinero para financiar el Estado", además de otras formas de expropiación a lo largo de la historia.
El jefe de Estado también cuestionó el origen mismo del organismo, al sostener que su creación en 1935 estuvo acompañada por una modificación de la paridad del oro de las reservas que incrementó la emisión monetaria, multiplicó la inflación y redujo el poder adquisitivo de los salarios.
La publicación se produjo pocas horas después de que el Gobierno presentara el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA, con el que busca restringir la posibilidad de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria y modificar el marco de funcionamiento de la autoridad monetaria, uno de los ejes centrales del programa económico de la administración libertaria.
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