Denuncian encubrimiento en el juicio por el ARA San Juan y apuntan a testigos

En ese sentido, Carreras fue contundente: “Decir que la cal soda no se vence es burlarse del tribunal”. Y agregó que auditorías oficiales habían detectado que la gran mayoría de esos elementos se encontraban fuera de su vida útil.

Otro punto central del debate gira en torno a la válvula Eco 19, señalada como la vía por la que ingresó agua de mar, lo que derivó en el incendio de las baterías la noche previa al hundimiento. La querella cuestionó la versión de un testigo que sostuvo que esa válvula pudo haberse abierto de manera accidental.

Para refutarlo, presentaron imágenes obtenidas durante una inspección técnica en el astillero Tandanor, donde se observa que el mecanismo requiere varias vueltas para ser accionado. “No es una manija que se abre con apoyarse; es un volante que exige maniobra”, explicó Carreras.

Hipótesis del error humano

Según la acusación, este tipo de relatos apunta a instalar la hipótesis de un error humano para diluir responsabilidades en la cadena de mando. En paralelo, también cuestionaron la actitud de algunos testigos que aseguraron no recordar aspectos básicos del funcionamiento de la fuerza.

La expectativa de la querella está puesta ahora en las próximas audiencias, donde declararán familiares de los tripulantes. Se prevé que aporten material y documentación que sus allegados les habrían dejado antes de embarcarse, lo que podría resultar clave para reconstruir el contexto previo a la tragedia.

“Se intenta desdibujar ámbitos formales de decisión, como el Consejo de Armas Submarinas, presentándolos como reuniones informales”, advirtió la abogada, al insistir en la necesidad de determinar responsabilidades.