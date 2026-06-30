Marcela Pagano pide que se prohíba salir del país a Adorni

"Estos hechos -recalca en el escrito- no constituyen meras manifestaciones públicas ajenas al proceso, sino actos concretos dirigidos a influir sobre un testigo de singular relevancia y a sustraer u ocultar prueba documental, todo ello orientado a obstaculizar el normal desarrollo de la pesquisa".

Por ello, Marcela Pagano indica en su petitorio al fiscal que "mientras subsista la posibilidad de contacto del imputado con testigos y con prueba aún no asegurada, el riesgo de frustración de la pesquisa permanece vigente y se agrava con el conocimiento público del avance de la causa".

Finalmente, la legisladora señaló en su presentación "que también concurren indicios de peligro de fuga que refuerzan la necesidad de la medida: (i) la reciente renuncia del imputado a la Jefatura de Gabinete de Ministros, que implicó el cese de su principal actividad formal y la consecuente disminución de su arraigo institucional; (ii) la disponibilidad de recursos económicos de magnitud — incluida la existencia de fondos no declarados oportunamente reconocidos en el marco de la investigación—, que incrementa sus posibilidades materiales de sustraerse al accionar de la justicia; y (iii) el acceso a medios de transporte que facilitarían una rápida salida del territorio o dificultarían el control de sus desplazamientos".