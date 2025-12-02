Diego Santilli se reúne con el embajador de Estados Unidos en medio de su gira con gobernadores

El embajador Peter Lamelas, hace un mes, ya había destacado la importancia del “pacto sellado” por los presidentes de ambos países, Javier Milei y Donald Trump, catalogándolo como histórico y subrayando la proximidad y el acompañamiento mutuo entre ambas naciones, además de la intención de Estados Unidos de respaldar el crecimiento económico de Argentina.

Principales puntos del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos

El acuerdo entre ambos países, denominado Marco de Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión, busca impulsar el comercio y la inversión en nuestro país, ofreciendo oportunidades comerciales y promoviendo una trayectoria de crecimiento compartido. Entre sus puntos más destacados se incluyen la apertura de mercados para productos clave, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, alineación de normas técnicas y de propiedad intelectual, facilidades para el comercio agrícola y digital, protección de derechos laborales y medioambientales, cooperación en seguridad económica, revisión de subsidios y empresas estatales, y coordinación en inversión e innovación tecnológica.

El encuentro del día de hoy será clave para seguir consolidando la relación bilateral y avanzar en los aspectos del posible acuerdo, en un contexto donde, fortalecer los lasos económicos y comerciales entre ambos países.