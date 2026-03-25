La Ciudad de Buenos Aires tendrá su distrito de IA en el microcentro

Jorge Macri compartió detalles del proyecto con representantes de empresas líderes del sector tecnológico como Tomás Kroyer (Meta), Dalma Parisi (Siemens), Mariana Freiré (Microsoft), Federico Rosenhain (Oracle), Gabriel Antelo (Globant), Lorena Zicker (Amazon Web Services), Pablo Fiuza (CESSI), Celina Rodríguez Sanmartino (IBM), Facundo Martín Díaz (Lonq & The Quantum), Augusto Salvatto (Rocking Data/Apgreid), Sergio Nardini (Altura Ventures), Fernando Jaime (Salesforce), Alexander Ditzend (SAIA), Facundo Vázquez (Poincenot) y Julián Ercolessi (IPLAN).

Embed Nuevo Distrito de Inteligencia Artificial: incentivos fiscales para que empresas se instalen en el Microcentro.



De oficinas vacías a un hub de innovación con startups, universidades, centros de investigación y emprendedores.



La Ciudad crea las condiciones: exenciones en… — Jorge Macri (@jorgemacri) March 25, 2026

“Donde había oficinas vacías, ahora habrá laboratorios y espacios de coworking. Vamos a revitalizar y reconvertir el microcentro. Desde allí se van a escalar los proyectos que marcarán las próximas décadas. Queremos que la zona céntrica sea un laboratorio vivo donde puedan testear sus desarrollos en la calle, con gente y en condiciones reales”, agregó el Jefe de Gobierno.

Incentivos para inversores

Para atraer inversión privada y fomentar el desarrollo de empresas en el nuevo distrito, la Ciudad ofrece un paquete integral de beneficios como exenciones impositivas (Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos, Impuesto Inmobiliario y derechos de obra), apoyo financiero con tasas especiales al 8,5% para quienes compren a través del Banco Ciudad y la creación de un “sandbox regulatorio” (entorno virtual aislado y seguro dentro de un sistema informático) para el testeo de nuevas tecnologías.

El Distrito IA estará destinado a compañías que realicen actividades vinculadas al desarrollo, investigación, implementación especializada y comercialización de tecnologías de la IA. También podrán incorporarse universidades, escuelas técnicas, centros de investigación y desarrollo y organismos científicos-tecnológicos, en un contexto en el que seis de cada 10 argentinos utilizan herramientas de Inteligencia Artificial en su vida personal y siete de cada 10 usuarios destacan sus beneficios, aunque menos del 20% de las empresas capacita a sus empleados en IA.

Acceso a la IA en todas las escuelas primarias y secundarias de la Ciudad

La Ciudad es pionera con la utilización de la Inteligencia Artificial y el año pasado se convirtió en pionera en incorporar IA en escuelas públicas del secundario. Este año se sumaron las primarias. “Hoy todos los chicos en primaria y secundaria tienen acceso a la IA. Es una transformación educativa descomunal y significa algo enorme: toda una generación va a crecer entendiendo y dominando esta tecnología”, remarcó Jorge Macri.

“El Distrito de Inteligencia Artificial es una apuesta estratégica para posicionar a la Ciudad en la economía del futuro. Queremos consolidar un ecosistema que articule empresas, talento y conocimiento, atraiga inversiones y genere empleo calificado. Al mismo tiempo impulsamos la transformación productiva y la revitalización del microcentro”, explicó el ministro Lombardi.

La transformación del microcentro apunta a consolidar un área residencial, dinámica y con mayor actividad económica. Por intermedio del Banco Ciudad, se pusieron en marcha líneas de crédito con condiciones preferenciales destinadas a la compra, refacción y reconversión de inmuebles. Permiten financiar hasta el 75% del valor de la propiedad, con plazos de hasta 20 años y tasas diferenciales. También se ofrecen líneas específicas para pymes y comercios para fortalecer el entramado económico y promover la radicación de nuevas actividades.

En la Ciudad, los distritos estratégicos son áreas que tienen beneficios especiales para poder desarrollarse. Esta política representa un avance desde que se impulsó en 2008 el Distrito Tecnológico (Ley 2.972) que logró radicar 312 empresas y generar más de 23 mil puestos de trabajo en los barrios de Parque Patricios, Boedo y Nueva Pompeya.

Con esta iniciativa, el Gobierno porteño busca revitalizar una de las zonas históricas de Buenos Aires. El nuevo Distrito IA se suma a otras áreas con regulaciones específicas y una importancia clave para el desarrollo de la infraestructura y la inversión privada, como el Distrito Audiovisual en Palermo y Chacarita, el de Diseño en Barracas, el de las Artes en La Boca, el del Deporte en Villa Soldati y Lugano, y el Distrito Joven en Costanera Norte.