Diputados: la oposición intentará interpelar a Manuel Adorni

El El pedido de sesión fue encabezado porel socialista Esteban Paulón y recibió el apoyo de distintos bloques, si bien no está asegurado el quórum.
La Cámara de Diputados buscará tratar mañana una serie de proyectos en los que se pide la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con posibilidad de removerlo de su cargo, para lo cual, la oposición, necesitará conseguir los 129 legisladores que habiliten el quorum para sesionar.
Los propios convocantes a la sesión admiten, que los números para el quórum "están difíciles", pero si no lo alcanzan "quedará clara la línea divisoria entre quiénes buscamos las explicaciones que el funcionario elude, y quienes se suman el juego del blindaje que propone el Gobierno", destacaron fuentes parlamentarias.
El pedido de sesión fue encabezado por Esteban Paulón y recibió el apoyo de otros diputados de Provincias Unidas que estamparon la firma, junto a los bloques de la Coalición Cívica, Encuentro Federal y el Frente de Izquierda.
La particularidad es que Unión por la Patria, el bloque mayoritario de la oposición, no quiso sumarse a la estrategia y por eso ningún diputado puso la firma, porque es consciente de que el escenario es adverso y que los números para el quórum no estarían cerrando.
Provincias Unidas está en el punto de mira: legisladores de esa bancada impulsan la sesión pero no estarían pudiendo garantizar que la totalidad de la bancada baje al recinto.
Por lo pronto, se sabe que los diputados nacionales que tienen su gen de origen en el PRO, como Gisela Scaglia (jefa de bloque), Sergio Capozzi y José Nuñez se quedarán en sus casas y no serán de la partida en la sesión, ayudando al Gobierno, al igual que los diputados de Córdoba que revistan en Provincias Unidas.
Aún si Unión por la Patria pusiera toda la carne en el asador con sus 93 diputados, tampoco alcanzaría, por lo que quedaría prenderle una vela a sectores que vienen acompañando al oficialismo en la mayoría de los debates para ver si se produce el milagro.
Cuando se presentó el pedido de sesión especial, en el peronismo reaccionaron con asombro y decepción, porque sintieron que esos sectores -con los que tienen diálogo casi permanente- avanzaron unilateralmente sin previo aviso estaban .
Más allá de que el peronismo no haya querido encabezar esta arremetida opositora, se espera que en el recinto ayude a aproximarse al quórum.
No obstante, en Provincias Unidas (el bloque impulsor de la sesión) son conscientes de que ninguno de los expedientes del temario tiene dictamen de comisiones, por lo que se requeriría de una mayoría imposible para avanzar con los pedidos de informes, la interpelación o la moción de censura a Adorni.
El pedido de sesión especial lleva las firmas de Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Pablo Juliano, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Myriam Bregman, Néstor Pitrola, María Inés Zigarán, Mariela Coletta, Pablo Farías, Nicolás Massot y Natalia de la Sota.
comentar