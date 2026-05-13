Diputados: la oposición intentará interpelar a Manuel Adorni

Provincias Unidas está en el punto de mira: legisladores de esa bancada impulsan la sesión pero no estarían pudiendo garantizar que la totalidad de la bancada baje al recinto.

ADORNI El jefe de Gabinete ofreció una conferencia de prensa, luego de la reapertura de la sala de periodistas que estuvo 10 días cerrada.

Por lo pronto, se sabe que los diputados nacionales que tienen su gen de origen en el PRO, como Gisela Scaglia (jefa de bloque), Sergio Capozzi y José Nuñez se quedarán en sus casas y no serán de la partida en la sesión, ayudando al Gobierno, al igual que los diputados de Córdoba que revistan en Provincias Unidas.

Aún si Unión por la Patria pusiera toda la carne en el asador con sus 93 diputados, tampoco alcanzaría, por lo que quedaría prenderle una vela a sectores que vienen acompañando al oficialismo en la mayoría de los debates para ver si se produce el milagro.

Cuando se presentó el pedido de sesión especial, en el peronismo reaccionaron con asombro y decepción, porque sintieron que esos sectores -con los que tienen diálogo casi permanente- avanzaron unilateralmente sin previo aviso estaban .

Más allá de que el peronismo no haya querido encabezar esta arremetida opositora, se espera que en el recinto ayude a aproximarse al quórum.

No obstante, en Provincias Unidas (el bloque impulsor de la sesión) son conscientes de que ninguno de los expedientes del temario tiene dictamen de comisiones, por lo que se requeriría de una mayoría imposible para avanzar con los pedidos de informes, la interpelación o la moción de censura a Adorni.

El pedido de sesión especial lleva las firmas de Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Pablo Juliano, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Myriam Bregman, Néstor Pitrola, María Inés Zigarán, Mariela Coletta, Pablo Farías, Nicolás Massot y Natalia de la Sota.