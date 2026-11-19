La Justicia de Santa Cruz dispuso la clausura cautelar de la estancia La Entrerriana, vinculada al empresario, en la investigación por lavado y asociación ilícita.
El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, dispuso la clausura cautelar de la estancia "La Entrerriana", propiedad del empresario Lázaro Báez, en la causa que investiga presuntos hechos de lavado de dinero y asociación ilícita.
En el fallo se dispuso una consigna policial permanente para evitar que se oculten, alteren o sustraigan bienes del establecimiento, según consigna Todo Noticias.
La decisión responde a un pedido del fiscal Julio César Zárate, quien advirtió sobre la necesidad de preservar los bienes y animales encontrados durante los procedimientos judiciales. El juez estableció que el cierre se mantendrá sin un plazo de vencimiento determinado y hasta que exista una nueva disposición.
La acción judicial tuvo lugar en medio de una investigación que busca determinar si Báez continuaba administrando y explotando comercialmente propiedades embargadas desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas Ruta del Dinero K y Vialidad.
Según la resolución judicial, los investigadores completaron el relevamiento de hacienda en La Entrerriana y contabilizaron 96 bovinos y 203 ovinos. También detectaron animales con marcas correspondientes a otros establecimientos y ejemplares sin identificación reconocible.
En el operativo se encontraron vehículos y motos, que quedaron "fajado"s dentro de la propiedad. La Fiscalía explicó que los bienes no podían ser trasladados ni depositados en instalaciones judiciales convencionales, por lo que solicitó mantener el establecimiento bajo custodia.
La situación judicial de Lázaro Báez, el empresario allegado a la familia Kirchner, volvió a complicarse tras ser imputado en una nueva causa en la que se lo investiga por presuntamente haber liderado desde prisión una red dedicada a explotar algunas de sus empresas, entre ellas Austral Agro S.A.
Se trata de una compañía dedicada al sector ganadero, que tras la apertura de este nuevo expediente volvió a quedar en la mira de la Justicia: el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 ordenó que sea liquidada para cubrir con las multas impuestas a Báez y su hijo Martín en la causa “Ruta del dinero K”.
La sociedad fue constituida el 11 de octubre de 2007 por Lázaro Báez y Fernando Javier Butti, con un capital de $50.000. Según el Boletín Oficial, la misma tenía entre sus fines la explotación de actividades agrícolas y ganaderas, como también la compra y venta de inmuebles urbanos y rurales.
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