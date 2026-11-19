Según la resolución judicial, los investigadores completaron el relevamiento de hacienda en La Entrerriana y contabilizaron 96 bovinos y 203 ovinos. También detectaron animales con marcas correspondientes a otros establecimientos y ejemplares sin identificación reconocible.

En el operativo se encontraron vehículos y motos, que quedaron "fajado"s dentro de la propiedad. La Fiscalía explicó que los bienes no podían ser trasladados ni depositados en instalaciones judiciales convencionales, por lo que solicitó mantener el establecimiento bajo custodia.

La historia detrás de Austral Agro, la empresa de Lázaro Báez

La situación judicial de Lázaro Báez, el empresario allegado a la familia Kirchner, volvió a complicarse tras ser imputado en una nueva causa en la que se lo investiga por presuntamente haber liderado desde prisión una red dedicada a explotar algunas de sus empresas, entre ellas Austral Agro S.A.

Se trata de una compañía dedicada al sector ganadero, que tras la apertura de este nuevo expediente volvió a quedar en la mira de la Justicia: el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 ordenó que sea liquidada para cubrir con las multas impuestas a Báez y su hijo Martín en la causa “Ruta del dinero K”.

La sociedad fue constituida el 11 de octubre de 2007 por Lázaro Báez y Fernando Javier Butti, con un capital de $50.000. Según el Boletín Oficial, la misma tenía entre sus fines la explotación de actividades agrícolas y ganaderas, como también la compra y venta de inmuebles urbanos y rurales.