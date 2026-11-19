Con la firma del municipio, esa "broma" adquiere otro peso. La forma de hablar se usa como una etiqueta de clase y como motivo de burla. Ahí está el costado despectivo y discriminatorio del cartel. Que el "chiste" apunte a un sector percibido como privilegiado deja intacto el prejuicio.

San Isidro tiene barrios acomodados y otros que arrastran años de postergación. Buena parte de su vida cotidiana la sostiene una clase media trabajadora que abre comercios, da clases, atiende consultorios, trabaja en talleres y viaja todos los días para ganarse la vida. Esa diversidad se ve en Boulogne, Villa Adelina, Beccar, Martínez, Acassuso y el casco de San Isidro. A veces alcanza con caminar unas cuadras dentro de la misma localidad para encontrar realidades muy distintas.

La gestión de Ramón Lanús tomó el cliché más difundido sobre San Isidro y lo presentó como un guiño que todo el distrito podía sentir propio. A unos vecinos los convirtió en blanco del chiste. A muchos otros les devolvió una imagen en la que difícilmente se reconozcan. Esa distancia habla del poco conocimiento que la gestión tiene de la idiosincrasia sanisidrense.

Aunque cueste creerlo, no se trata de una broma hecha con inteligencia artificial. La decisión de aprobar el mensaje, firmarlo y ponerlo en la calle fue de la gestión de Ramón Lanús. La Municipalidad tenía que informar un horario. Eligió hacerlo a costa de sus vecinos.