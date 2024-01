Donald Trump le hizo un nuevo guiño a Javier Milei: "Está haciendo grandes progresos"

Trump, que lidera las encuestas para las internas del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de este año, dijo en su cuenta de Truth Social: "El nuevo Presidente de Argentina, Javier Milel, que realmente ama a su país, está trabajando duro y, según muchos de los que saben, ¡Está haciendo grandes progresos! Heredó un desastre total, pero es MAGA (Make Argentina Great Again!), trabaja muy duro y, contra todo pronóstico, tendrá éxito. ¡Espero poder ayudarlo en el futuro!".

MAGA es la sigla que uso Trump durante su Gobierno y en la actual campaña presidencial, para sintetizar el objetivo de hacer grande a América de nuevo, adaptado en este caso a LA Argentina.

Trump, quien cuenta con importantes posibilidades de retornar a la Casa Blanca luego de las elecciones de su país, en las que volverá a competir con el actual mandatario demócrata, Joe Biden, ya celebró el triunfo de Milei en el balotaje presidencial del 19 de noviembre último. Tu victoria por semejante diferencia está teniendo impacto mundial, destacó entonces.

image.png El mensaje de Donald Trump y Javier Milei.

Adorni destacó el apoyo en el Congreso de un sector de la oposición, pymes y UIA al proyecto Bases

El portavoz presidencial Manuel Adorni destacó viernes este el apoyo en el Congreso de "un sector de diputados de la oposición y de muchos empresarios pyme y de la Unión Industrial Argentina (UIA)" al proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos enviada por el Poder Ejecutivo, que el oficialismo quiere aprobar en los próximos días.

En la conferencia de prensa que brinda a diario, Manuel Adorni se refirió hoy a la carta documento de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para que se abstengan a llevar adelante el descuento del día a los empleados estatales que se adhieren al paro del 24 de enero y reafirmó que "quien no trabaje no va a cobrar".

"Reafirmo cada palabra, quien no trabaje no va a cobrar. El derecho a huelga esta garantizado, y no tiene relación con que se cobre o no se cobre, no vamos a hacer que los argentinos paguen por los empleados estatales que no van a trabajar", indicó el vocero presidencial en su habitual conferencia diaria en Casa Rosada.

El vocero presidencial se refirió al diálogo que mantuvieron ayer los funcionarios del gobierno con diputados de La Libertad Avanza (LLA) y los bloques opositores del PRO, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la UCR para consensuar reformas en el proyecto de Bases.

"Un sector de la oposición ha alcanzado un sin fin de mejoras para la ley, que hemos recibido con mucho agrado. Es un sector de la oposición muy razonable y que trabaja muy duro lo que nos pone muy contentos", afirmó Adorni desde su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

En esta línea, el vocero presidencial agregó que los artículos que se reformen del proyecto de Ley son "una tarea del poder legislativo" y reiteró que "cuando estén plasmadas en un papel serán los legisladores los que lo darán a conocer".

"El Gobierno tiene todas las intenciones de trabajar el fin de semana y que se avance lo más rápido posible sobre la Ley. Nosotros no negociamos, nos sentamos a recibir toda sugerencia que se pueda hacer de la Ley", informó el funcionario.