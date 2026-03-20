La SIDE reveló documentos desclasificados de la década del 70

Desde el organismo indicaron que con esta acción se busca "fortalecer la institucionalidad del Sistema de Inteligencia Nacional y su vínculo responsable con la sociedad".

"La desclasificación de archivos previamente secretos constituye un acto de carácter ético, político y social que contribuye a consolidar la confianza pública, legitimar el rol del Estado y aportar información relevante en un contexto donde la desinformación y las interpretaciones erróneas afectan la comprensión del pasado reciente", remarcó la Side.

Entre los documentos que fueron desclasificados hay algunos que ya fueron remitidos al juzgado de Daniel Rafecas, donde se investigan los centros clandestinos que regenteó la SIDE entre 1976 y 1977.

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Uno de los puntos que genera debate es la Circular N° 3/76, emitida poco después del golpe de Estado, donde se aclaraba que la misión de la SIDE debía ser "únicamente informativa y no operativa", dejando la fase "represiva" en manos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los organigramas de la época muestran una estructura aceitada para la detección y el seguimiento detallado de ciudadanos por sus ideas políticas.

Hay otros documentos que muestran un interés en instalar que la persecución a la izquierda no comenzó en 1976 --algo que hace décadas es denunciado por organismos de derechos humanos. Por ejemplo, figura una resolución de agosto de 1973 que crea una comisión asesora de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), que tenía a su cargo “el estudio de los antecedentes ideológicos marxistas de personas físicas o de existencia ideal, organizaciones, publicaciones y medios de difusión”.

Consultado por Página 12, Verónica Torras, directora ejecutiva de Memoria Abierta, se está ante una “desclasificación parcial, sesgada y arbitraria”, mientras el Gobierno no informa si avanzará con una desclasificación completa. Por otra parte, señala: “No es información totalmente novedosa: parte de ese material ya había sido enviado en oficios judiciales o solicitado por organismos de derechos humanos, y otra parece haber sido incluida para reforzar la línea argumental del Gobierno, que es hablar de la pre-dictadura para no hablar de la dictadura”.