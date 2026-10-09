Cuando presentó esa nueva etapa del esquema monetario, la entidad había establecido como objetivo sumar entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones durante 2026, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y de las condiciones de liquidez del mercado cambiario.

Sin embargo, desde el equipo económico no descartan que las adquisiciones puedan alcanzar los US$ 20.000 millones hacia diciembre, siempre que se mantenga el ingreso de divisas y las condiciones del mercado permitan sostener el ritmo comprador.

La recuperación después de septiembre

La evolución de las compras muestra importantes diferencias entre los distintos meses del año. Septiembre terminó con apenas US$ 473 millones, el registro más bajo de 2026, después de los US$ 768 millones incorporados en agosto.

En julio, el Central había adquirido US$ 2.162 millones; en junio, US$ 1.418 millones; en mayo, US$ 2.596 millones; y en abril, US$ 2.769 millones. Durante marzo, febrero y enero, las compras habían alcanzado US$ 1.671 millones, US$ 1.557 millones y US$ 1.158 millones, respectivamente.

La desaceleración de los últimos meses estuvo vinculada, en parte, con factores estacionales del mercado cambiario. En particular, durante julio finaliza el período de mayor liquidación de divisas provenientes de la cosecha agrícola, lo que reduce la oferta habitual de dólares.

No obstante, el ingreso de fondos de los sectores energético y minero, junto con las colocaciones de deuda en el exterior realizadas por empresas y provincias, contribuyó a sostener la disponibilidad de divisas y permitió que el organismo continuara comprando en buena parte de las últimas jornadas.

Las reservas, cerca de los US$ 50.000 millones

Más allá de las intervenciones cambiarias, las reservas internacionales brutas mostraron una recuperación sostenida durante la primera parte de octubre.

Desde el cierre de septiembre, cuando se ubicaban en US$ 48.289 millones, aumentaron US$ 1.412 millones hasta alcanzar los US$ 49.701 millones. Solamente en la última jornada registraron un incremento de US$ 380 millones.

Sin embargo, los especialistas advierten que existe una diferencia importante entre los dólares adquiridos por el Banco Central y el crecimiento efectivo de las reservas.

Un informe de la consultora Analytica señaló que las compras de divisas no se traducen automáticamente en una mejora equivalente de las reservas netas, debido a distintos movimientos financieros y operaciones del sector público.

Entre los factores que explican esa diferencia aparecen los pagos vinculados al Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), las operaciones de pase o repo con entidades bancarias y los movimientos de fondos del Tesoro nacional.

Según los cálculos de la consultora, mientras el Banco Central había comprado más de US$ 14.700 millones en el mercado cambiario desde comienzos del año, sin contar las últimas operaciones, las reservas netas habían aumentado US$ 8.760 millones desde el 2 de enero.

El análisis también identificó un uso neto de la Cuenta Única del Tesoro de US$ 6.658 millones, luego de descontar las operaciones realizadas con la autoridad monetaria.

Por su parte, el dólar mayorista terminó la semana en $1.517, con una suba de $1,50, equivalente al 0,1%.