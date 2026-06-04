Senado: se aprobó el pliego de María Verónica Michelli

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Escándalo en el Senado de la Nación

La inclusión del pliego de Michelli se logró luego de un cuarto intermedio pedido por el oficialismo después de la situación escandalosa en que se había convertido la sesión cuando Bullrich intentó cambiar el acuerdo alcanzado entre los jefes de bloque.

En medio de denuncias al bloque de LLA , Bullrich pidió un cuarto intermedio de casi una hora. Finalmente anunció un nuevo acuerdo con consenso de todos los bloques cuando ee iban a tratar todos los pliegos judiciales con dictamen que cumplían con los plazos reglamentarios.

A ellos se sumó, a pedido del kirchnerismo y con acuerdo del resto de la oposición y la resistencia del oficialismo, el dictamen de Michelli, que recién fue oficializado este miércoles.

El temario contempla ahora 74 acuerdos judiciales, el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el pago de US$ 171 millones a dos fondos de inversión tenedores de bonos de deuda argentina que cayeron en "default".

Villarruel cruzó a Patricia Bullrich

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a embestir contra la jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y la acusó de "someter a un descontrol" a la sesión del Senado por los cambios que quiere introducir sobre la cantidad de pliegos que se votarán en el recinto de sesiones.

"Bullrich nos somete a esta situación", aseguró Villarruel al ingresar a la Cámara alta, ya que en el inicio de la sesión no estuvo y la deliberación fue abierta por el presidente Provisional del Senado, Bartolome Abadala.

"Hay que preguntarle a Patricia Bullrich que nos somete a esta situación. Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces no estamos juntando caramelos en un kiosco", disparó.

Agregó que "nosotros no sabíamos el listado de pliegos que se iban a tratar hasta media hora antes. Hay que preguntarle a la Presidente del bloque de LLA, que nos somete a este descontrol".

Al ser consultada por los periodistas sobre su audiencia con la candidata a jueza Verónica Michelli vetada por el Gobierno Nacional, Villarruel dijo que "me solicitó una reunión para conversar sobre su situación especial, yo no la conocía ni tampoco a su cuñado y fue lo que conversamos”.