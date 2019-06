El desempleo subió al 10,1% en el primer trimestre de 2019

Además, la sub ocupación demandante ascendió a 8,4% contra 6,8% de enero-marzo del año pasado, mientras que la sub ocupación no demandante alcanzó a 3,4% contra el 3% del período anterior.

En los 31 distritos relevados por el INDEC hay 1,3 millones de personas desocupadas y otras 1,5 millones subocupadas, con lo cual casi 3 millones de personas tienen problemas de empleo.

Si se proyectan las cifras de desocupación a la población total del país, más de cuatro millones de habitantes tienen problemas laborales.

Según los últimos datos oficiales, en el cuarto trimestre de 2018 la tasa de actividad fue del 46,5%, la tasa de empleo del 42,2% y la tasa de desocupación alcanzó el 9,1%.

En la comparación interanual, si bien la tasa de actividad se mantuvo estable en el último trimestre del año pasado, se registraron variaciones estadísticamente significativas en algunos indicadores.

Por caso, la tasa de empleo cae 0,8 puntos porcentuales, la tasa de desocupación aumentó 1,9%, la tasa de subocupación subió 1,8% y la tasa de ocupados demandantes de empleo se incrementó en 2,6%.