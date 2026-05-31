Milei busca mantener activo al Congreso durante el Mundial

Entre las prioridades figura la denominada “ley de lobby”, una iniciativa destinada a regular y transparentar la actividad de los grupos de interés que buscan influir en las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. El proyecto comenzará a debatirse en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ambas presididas por diputados libertarios.

Super RIGI

Otra de las apuestas centrales del Gobierno es el llamado “Super RIGI”, una versión ampliada del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones orientada a promover desembolsos multimillonarios en sectores vinculados a las energías alternativas y las tecnologías del conocimiento.

La iniciativa es considerada estratégica por la administración Milei porque busca atraer inversiones superiores a los mil millones de dólares en actividades que el oficialismo considera claves para el desarrollo económico de largo plazo. Para lograr su aprobación, el Gobierno ya inició conversaciones con gobernadores aliados y mandatarios provinciales que suelen acompañar las propuestas libertarias en el Congreso.

En paralelo, el Senado también tendrá una agenda cargada. Entre los proyectos que comenzarán a discutirse figura la ley de prevención de la ludopatía digital, una problemática que genera creciente preocupación por el impacto de las apuestas online en adolescentes y jóvenes.

Además, la Cámara alta deberá analizar la iniciativa impulsada por el oficialismo para derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, una propuesta que promete abrir un intenso debate entre el Gobierno, especialistas en salud pública y organizaciones de consumidores.

Ley Hojarasca

La agenda legislativa incluye también la denominada Ley Hojarasca, uno de los proyectos emblemáticos impulsados por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. La iniciativa propone eliminar decenas de normas consideradas obsoletas y ya cuenta con media sanción de Diputados.

El proyecto será debatido en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado, donde el oficialismo buscará avanzar rápidamente para convertirlo en ley.

A esta batería de iniciativas se sumarán nuevos proyectos elaborados por el equipo que conduce Federico Sturzenegger. Entre ellos aparecen propuestas para habilitar la venta de medicamentos de venta libre en supermercados y kioscos, flexibilizar las regulaciones que alcanzan a corredores inmobiliarios y martilleros, reformar la Ley de Sociedades y liberalizar la navegación fluvial para embarcaciones extranjeras.

El Gobierno considera que estas reformas forman parte de una segunda etapa del proceso de desregulación económica iniciado durante el primer tramo de la gestión libertaria.

Sin embargo, la actividad parlamentaria no estará exenta de obstáculos. El principal desafío sigue siendo la construcción de mayorías legislativas. La eliminación de las PASO, uno de los objetivos prioritarios de Milei para este año, continúa generando resistencias incluso entre sectores aliados como el PRO y parte de la Unión Cívica Radical.

A ello se suman las tensiones permanentes con los gobernadores, que observan con cautela el crecimiento territorial de La Libertad Avanza y negocian su respaldo a cambio de recursos y acuerdos políticos.

En ese contexto, el oficialismo apuesta a que la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y el respaldo financiero internacional le permitan sostener la iniciativa política. Por eso, mientras millones de argentinos sigan cada partido del Mundial, en los despachos oficiales imaginan un Congreso funcionando a pleno, con debates, negociaciones y votaciones que podrían marcar el rumbo de la segunda mitad del año.