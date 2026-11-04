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Quirno destacó el respaldo iberoamericano por la soberanía de Malvinas

El canciller participó de la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores Iberoamericanos y aseguró que “por historia y por derecho” las Islas son argentinas.

El canciller Pablo Quirno participó en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores Iberoamericanos, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, y destacó el respaldo que recibió Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas.

Desde sus redes sociales informó que se aprobó de manera unánime un Comunicado Especial sobre Islas y subrayó que tanto “por historia” como “por derecho” “las Malvinas son argentinas”.

La publicación de Pablo Quirno.

La publicación de Pablo Quirno.

Mientras que sostuvo que con la aprobación de este comunicado "el espacio iberoamericano reafirmó "una vez más" su respaldo a nuestro país y recordó que el pasado 28 de septiembre la Argentina "inició contra el Reino Unido el procedimiento arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas" sobre el Derecho del Mar.

En la misma línea, señaló que el pasado 13 de octubre se solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar "que prescriba medidas provisionales urgentes" para prohibir que se lleven adelante tareas de explotación de recursos naturales no renovables "que pertenecen a todos los argentinos".

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Según Quirno, estas acciones "se enmarcan en una estrategia integral en defensa de la soberanía argentina" frente al avance del proyecto Sea Lion e indicó que el documento aprobado "por todos los ministros iberoamericanos" reafirma la "necesidad" de que los Gobiernos tanto de Argentina como del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte "reanuden negociaciones a la mayor brevedad posible" y reconocer la "actitud constructiva y disposición" de la gestión del presidente Javier Milei para avanzar en dicha línea.

"Estamos dispuestos a retomar las negociaciones sobre la cuestión de la soberanía por la vía diplomática y pacífica, como lo hemos pedido reiteradamente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objeto de cumplir con el deber impuesto por el Derecho Internacional de resolver pacíficamente la disputa y poner fin a una situación colonial, anacrónica en el siglo XXI. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas", concluyó.

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