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El gobernador radical de Jujuy consideró suspender las PASO

Carlos Sadir rechazó la idea del oficialismo de eliminar esa instacia electoral, al tiempo que ponderó la llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete.

El gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir, sostuvo que está en contra de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), como plantea el Gobierno, aunque indicó que la Unión Cívica Radical (UCR) podría considerar "suspenderlas" en 2027.

Además, sostuvo que el Gobierno Nacional tiene “una posición más dialoguista que antes” y que la designación del ex ministro del Interior, Diego Santilli, como jefe de Gabinete mejorará la buena comunicación que ya mantenían. "Está bien que haya más diálogo porque es lo que necesitamos", aseguró el jujeño.

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En declaraciones a Radio Rivadavia y en el marco del 210º aniversario del Día de la Independencia, detalló que "no hubo una charla a solas" con el presidente Javier Milei, y que sólo hicieron la foto después de cantar el himno, "saludó a todos y se fue".

Respecto al discurso que dio el mandatario, Sadir señaló que hizo "una breve reseña de algunos puntos" que habían firmado en el Pacto de Mayo y remarcó varias cuestiones referidas a la agenda legislativa que pretende llevar el Gobierno Nacional al Congreso en los próximos días: "Ha servido para marcar un poco eso y, obviamente, el agradecimiento al acompañamiento en varios de los proyectos".

Una de las iniciativas que apoyó el gobernador jujeño fue la que terminó en la Ley de Modernización Laboral, impulsada por La Libertad Avanza (LLA), de la cual destacó que "favorecen las inversiones", además de concretar la actualización de la normativa.

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La reforma electoral

Respecto a la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) indicó que cuando llevaron adelante algunas reuniones entre varios gobernadores, sobre todo de la Unión Cívica Radical, hablaron "de la importancia que tiene" y consideró suspenderlas, pero no en eliminarlas porque "le parece una buena herramienta".

"Hemos hablado bastante de ese tema (con Santilli) pero, obviamente no hay una definición. Dependerá del Congreso. Sobre todo, me parece, que demanda hablar más entre los gobernadores y también con los legisladores para tener una definición clara. Pensaría que podríamos suspender otra vez, como ya ocurrió, pero no eliminarla", concluyó.

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