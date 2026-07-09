El gobernador radical de Jujuy consideró suspender las PASO

Una de las iniciativas que apoyó el gobernador jujeño fue la que terminó en la Ley de Modernización Laboral, impulsada por La Libertad Avanza (LLA), de la cual destacó que "favorecen las inversiones", además de concretar la actualización de la normativa.

La reforma electoral

Respecto a la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) indicó que cuando llevaron adelante algunas reuniones entre varios gobernadores, sobre todo de la Unión Cívica Radical, hablaron "de la importancia que tiene" y consideró suspenderlas, pero no en eliminarlas porque "le parece una buena herramienta".

"Hemos hablado bastante de ese tema (con Santilli) pero, obviamente no hay una definición. Dependerá del Congreso. Sobre todo, me parece, que demanda hablar más entre los gobernadores y también con los legisladores para tener una definición clara. Pensaría que podríamos suspender otra vez, como ya ocurrió, pero no eliminarla", concluyó.