El Gobierno enviará cuatro proyectos de ley al Congreso de la Nación

El paquete se completa con un proyecto de "Ley de Lobby" "para ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con que funcionarios y en beneficio de quien", según la explicación del Jefe de Gabinete, junto con la eliminación de la ley de "Etiquetado Frontal" , lo octógonos presentes en los paquetes de alimentos que alertan sobre el exceso de azucar o sodio en los alimentos procesados, algo muy requerido por las empresas del sector.

En tanto, la nueva Ley de Sociedades, inicialmente prevista para esta semana, se enviará la próxima.

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El “Súper RIGI”, fue anunciado semanas atrás por el presidente Javier Milei, y apunta a generar mayores beneficios impositivos que el régimen vigente, con el objetivo de atraer inversiones en industrias que actualmente no operan en el país, como la ebaja del 25% al 15% en el pago del Impuesto a las Ganancias y el esquema de amortización acelerada para los proyectos alcanzados por el nuevo régimen.