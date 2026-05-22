El Gobierno enviará cuatro proyectos de ley al Congreso de la Nación

Manuel Adorni fue el encargado de dar a conocer los proyectos, de una Ley de Ludopatía, el Super RIGI, de Lobby y la eliminación del Etiquetado Frontal.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó los próximos pasos del Poder Ejecutivo en materia legislativa al confirmar este viernes el envío de un nuevo paquete de proyectos de ley al Congreso de la Nación.
Se trata de un anuncio que terminó de cerrarse en un encuentro del jefe de Gabinete, Manuel Adorni junto al presidente Javier Milei el jueves por la mañana en la Quinta de Olivos.
Según detalló el funcionario desde su cuenta de X, las iniciativas comenzarán su recorrido parlamentario en los próximos días. La agenda está enfocada en reformas de transparencia, regulación y desarrollo económico.
Entre las propuestas que ingresarán para su debate se destacan la Ley de Ludopatía, para combatir a las plataformas ilegales de apuestas online en pos de reforzar la protección de los menores de edad, y el denominado Super RIGI, destinado a potenciar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.
El paquete se completa con un proyecto de "Ley de Lobby" "para ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con que funcionarios y en beneficio de quien", según la explicación del Jefe de Gabinete, junto con la eliminación de la ley de "Etiquetado Frontal" , lo octógonos presentes en los paquetes de alimentos que alertan sobre el exceso de azucar o sodio en los alimentos procesados, algo muy requerido por las empresas del sector.
En tanto, la nueva Ley de Sociedades, inicialmente prevista para esta semana, se enviará la próxima.
El “Súper RIGI”, fue anunciado semanas atrás por el presidente Javier Milei, y apunta a generar mayores beneficios impositivos que el régimen vigente, con el objetivo de atraer inversiones en industrias que actualmente no operan en el país, como la ebaja del 25% al 15% en el pago del Impuesto a las Ganancias y el esquema de amortización acelerada para los proyectos alcanzados por el nuevo régimen.
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