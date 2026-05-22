Luis Caputo precisó cómo será la reducción gradual de las retenciones

Mientras que en el caso del maíz y el sorgo la baja será parecida, con la diferencia que se hará de manera trimestral y no mensualmente.

De esta forma, el tributo a pagar por los exportadores pasará del vigente 8,5% al 5,5% hacia fines de 2028. Mientras que, para el girasol, el recorte será de orden semestral y dejaría las retenciones en el 3%, contra el 4,5% vigente.

Por su parte, Caputo explicó que, dada la baja inmediata para los productos de la cosecha fina, cuya siembra está dando sus primeros pasos, iba a haber una "especulación" con medidas similares para los productos de la cosecha gruesa, lo cual podría haber generado un retraso en la liquidación de divisas.

De todos modos, eso no era posible, según su mirada, dado que "el resultado fiscal es prioridad" y que "en 2026 no había espacio para más recortes", motivo por el que el Ministerio de Economía decidió anticipar que las bajas tendrán efecto recién desde 2027.

Desde el sector agroexportador lo califican como una señal por parte de las autoridades del gobierno nacional. Desde el sector agroexportador lo califican como una señal por parte de las autoridades del gobierno nacional.

Las retenciones en la industria

También se refirió a los anuncios de baja de los derechos de exportación para la industria en los sectores automotriz, petroquímico, caucho ebntre otros, y que actualmente alcanzan al 4,5%, van a empezar a bajar a partir de julio de 2025, en 0,375% para llegar a cero en junio de 2027.

"Es muy importante sacar impuestos a las exportaciones para que nuestros productos puedan competir", expresó el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, quien acompañó en la conferencia a Caputo.

Sin embargo, los funcionarios reiteraron que, al momento de cada baja, se tendrá en cuenta cómo viene la recaudación para evaluar su costo fiscal que estiman en US$ 32 millones para este año, de US$ 415 millones en 2027 y US$ 1.200 millones en 2028.

Lavigne detalló que el Gobierno están "revisando todos los impuestos distorsivos cada 15 días" para decidir si dar "luz verde a su reducción/eliminación, de acuerdo a la a la holgura fiscal".