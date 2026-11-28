En el ámbito del Senado se suman, además, el proyecto de Combate Contra el Juego Ilegal y el proyecto de Ley de Hojarasca, incorporados formalmente al temario de extraordinarias. El estado de avance y los dictámenes de cada uno de estos expedientes marcarán el ritmo de debate en comisiones y en el recinto durante diciembre.

A los expedientes ya en trámite se agregan dos proyectos que el propio anexo indica que aún serán enviados por el Poder Ejecutivo. El de Fortalecimiento de la Alianza Estratégica República Argentina-Estados Unidos y el de Competitividad Financiera. Su ingreso formal habilitará el giro a comisiones y el inicio de su discusión parlamentaria

Finalmente, la convocatoria habilita al Senado a considerar los pliegos que requieran acuerdos para designaciones y promociones, abarcando tanto los ya remitidos como los que envíe la Casa Rosada en diciembre. De este modo, el decreto delimita los 11 asuntos habilitados para el cierre del año legislativo y deja en manos de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición el destino de cada expediente.