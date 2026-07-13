Milei volvió a apuntar contra Cristina Kirchner con una burla en redes

El Presidente publicó un mensaje en Instagram tras el triunfo de Argentina ante Suiza y vinculó el sufrimiento por el partido con la detención de la ex mandataria.
La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 volvió a trasladar la disputa política a las redes sociales. Tras el triunfo por 3 a 1 ante Suiza, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en Instagram con una referencia directa a la ex presidenta Cristina Kirchner.
El mandatario escribió: "Dice Cristina que, viendo el partido, sufrió como una condenada", una frase que rápidamente generó reacciones entre usuarios que apoyaron el comentario y otros que lo cuestionaron.
La publicación de Milei alude a la situación judicial de Cristina Kirchner, quien cumple una condena de seis años bajo el régimen de prisión domiciliaria en su domicilio del barrio porteño de Constitución.
La ex mandataria permanece con tobillera electrónica y bajo un régimen de visitas dispuesto por el Tribunal Oral Federal N.º 2. Además, el pasado 12 de junio, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentado por su defensa y confirmó las condiciones en las que continuará cumpliendo la prisión domiciliaria.
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