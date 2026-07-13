Milei volvió a apuntar contra Cristina Kirchner con una burla en redes

El Presidente publicó un mensaje en Instagram tras el triunfo de Argentina ante Suiza y vinculó el sufrimiento por el partido con la detención de la ex mandataria.

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 volvió a trasladar la disputa política a las redes sociales. Tras el triunfo por 3 a 1 ante Suiza, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en Instagram con una referencia directa a la ex presidenta Cristina Kirchner.