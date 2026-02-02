Política |

La carta de despedida de Marco Lavagna a los empleados del Indec

Después de seis años de gestión, Lavagna anunció que cierra su etapa al frente del INDEC y destacó el compromiso del personal en la elaboración de estadísticas confiables.

Tras renunciar a la la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , Marco Lavagna dirigió una carta ea los empleados del organismos con quienes trabajó durante seis años.

En el mensaje, Lavagna destacó los avances en la mejora de las estadísticas públicas y la consolidación del sistema estadístico nacional, aunque aclaró que aún quedan proyectos en proceso que podrán implementarse próximamente.

Marco-Lavagna-1078x516
El correo electrónico enviado a las 12:47, Lavagna calificó su paso por la entidad como "6 años de mucho trabajo y de enormes desafíos", en los que se logró "avanzar en la mejora de las estadísticas públicas".

Agradecimiento al personal

El exfuncionario dedicó un párrafo especial a los trabajadores: los consideró “el principal activo del organismo” y valoró su “vocación y compromiso diario” para garantizar que las “estadísticas sean confiables, técnicas y transparentes”.

Lavagna también señaló que confía en que el INDEC continuará creciendo y que el marco normativo necesario para fortalecerlo se actualizará próximamente. Cerró la carta con un “fuerte abrazo” y la disposición a apoyar al organismo desde cualquier lugar.

frente_indec
La última vez que cambió la dirección del INDEC antes de la salida de Lavagna fue cuando JorgeTodesca renunció a su cargo como director a fines de noviembre de2019, dejando el puesto para que Marco Lavagna lo reemplazara ese diciembre.

Su salida ocurre antes de la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), previsto para el martes 10 de febrero, que incluirá cambios en la metodología y en la ponderación de distintos rubros, con mayor peso para servicios como vivienda, transporte y comunicaciones.

ADEMÁS: Emergencia ígnea: el gobierno la extendió a Santa Cruz pero no estableció fondos

Lavagna había asumido al frente del INDEC el 30 de diciembre de 2019 y logró mantener su cargo incluso tras el cambio de gobierno, gracias a su perfil técnico. Su trayectoria también incluye un paso por la política como diputado nacional entre 2015 y 2019.

Con esta renuncia, el INDEC se prepara para un cambio de liderazgo en un momento clave de actualización del IPC

