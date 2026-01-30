El Gobierno modifica el pasaporte y el DNI: qué hay que saber para viajar fuera del país

Los cambios entrarán en vigencia a partir del 1 de febrero de 2026 y buscan adecuar los documentos argentinos a los estándares internacionales fijados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En el caso del pasaporte, el nuevo diseño incorporará una libreta de 34 páginas y una hoja de datos en policarbonato, personalizada mediante grabado láser, una tecnología utilizada en los documentos de viaje más seguros del mundo. Según explicaron desde el organismo, este cambio permitirá una verificación de identidad más rápida y confiable en aeropuertos y pasos fronterizos, además de mejorar la aceptación del documento argentino en controles migratorios internacionales.

La normativa aclara que los pasaportes emitidos con anterioridad seguirán siendo plenamente válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que no será necesario renovarlos de forma anticipada. Además, se continuará utilizando el stock de insumos existentes hasta agotar los materiales disponibles.

Por su parte, el DNI electrónico también sufrirá modificaciones. Esta tarjeta de policarbonato con chip de lectura sin contacto podrá seguir utilizándose como documento de viaje en países con acuerdos regionales, como los miembros del Mercosur. La actualización permitirá mejorar la lectura biométrica y la interoperabilidad con sistemas migratorios internacionales.

Renaper oficializó la actualización tecnológica para que los documentos argentinos cumplan los estándares internacionales de la OACI.

En conjunto, ambas medidas buscan modernizar integralmente el sistema documental argentino, agilizar los controles de ingreso y egreso del país y reforzar la seguridad de los ciudadanos que viajan al exterior, sin afectar la vigencia de los documentos actualmente en circulación.