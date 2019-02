El Gobierno subió 5 puntos su expectativa inflacionaria

Ayer el Indec informó una inflación del 2,9%, más alta que la estimada por las consultoras privadas, y unas horas antes Miguel Brown, el secretario de Política Económica, declaró desde Casa de Gobierno que espera que el IPC de 2019 será mayor al esperado en el Presupuesto. ‘Lo que se proyecta en el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central es una inflación de un 28% para el año, con lo cual esperamos que para los próximos meses esté entre los 2 y 3 puntos y pueda de a poco ir bajando más bien hacia la segunda mitad del año’, declaró tras el acto encabezado por Mauricio Macri en el que anunció rebajas en los aportes patronales de las Pymes del que también participó el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica.

Justamente el reemplazante de Jorge Triaca, que en los últimos meses renovó al 95% de la plantilla de su antecesor, negocia con los gremios el vínculo tirante con el oficialismo. Con todo, en el corto plazo no habrá una convocatoria de mesa chica a la CGT sino que se seguirá negociando por sector para lograr mejoras en la producción y el empleo.

Ayer uno de los secretarios generales de la central obrera, Héctor Daer, aseguró no tener noticias de ninguna convocatoria oficial.

En un año electoral en el que el gobierno intentará domar la inflación luego del derrape de 2018 -terminó en 47,6%, la más alta desde 1991-, las negociaciones paritarias asoman como un desafío para controlar la circulación de pesos en sintonía con la política de Hacienda y el Banco Central de déficit cero.

A fines de diciembre Sica había salido a publicitar la firma de las dos primeras paritarias con la pauta salarial del 23%, que seguían la inflación 2019 aprobada en el Presupuesto de este año. Se trataba de los acuerdos paritarios correspondientes a los trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles y para empleados de gimnasios como mutuales (Utedyc), y de los encargados de edificios (Fateryh). Ambos convenios, aclararon ayer en el ministerio, tienen cláusula de revisión así que para la segunda mitad del año podrían negociar con las patronales una compensación por el desfasaje inflacionario.

En enero pasado la Unión Ferroviaria (UF) y La Fraternidad terminaron cerrando un incremento del 47% para 2018 logrando empardar el IPC 2018. Son dos de los gremios del Transporte que mantienen un buen vínculo con Lucas Aparicio, el secretario del Transporte que hoy ocupa el despacho de Triaca en calle Alem. Este funcionario está abocado a atender los ‘conflictos’ sindicales como el registrado hace semanas con la UOM y también se ‘recuesta’ en la vinculación con los sindicatos del transporte.

Sica, en tanto, conduce la mayor parte de las negociaciones con los gremios con inusitado celo. La semana pasada había anunciado la creación del Consejo Asesor del Trabajo que se abocaría a cuestiones relacionadas a los derechos de los trabajadores, en especial la libertad sindical, la negociación colectiva, entre otros temas. El organismo es presidido en forma ad honoren por el abogado laboralista Julio César Simón, uno de los ‘asesores ilustres’, según definió una fuente consultada, que lo acompañaba por el anterior paso del ministro por el estado.

En este sentido, fuentes sindicales azuzaban ayer que Sica es asesorado por un antiguo compañero en el gabinete de Eduardo Duhalde, en 2002: Alfredo Atanasoff.

Al ser consultado por este medio, el ex titular de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales, respondió que ‘muchos gremios recurren al Movimiento Productivo Argentino (think tank fundado por el ex presidente Eduardo Duhalde) por cuestiones vinculadas al trabajo y nosotros canalizamos esas inquietudes’, por lo que reconoció que en los hechos reviste como un puente entre los requerimientos de los sindicatos hacia el ministerio.i